Lélegeztetőgépre került az olasz autóipar

Az 57 éves átlagéletkor egy cseppet soknak tűnik

Az olcsón munkára fogható nyugdíjasok és a csökkent munkaképességűek államilag támogatott foglalkoztatása, továbbá a hiányzások alacsony aránya is a hispánok számára kedvez az összevetésben. Nem is csoda, hogy ott sikerült is 2023-ban legyártani a bűvös egymillió autót.

Melfiben és Mirafioriban alacsony a termelékenység, különösen azért, mert a két olasz gyár nem működik teljes kapacitással, és ez természetesen nem a dolgozókon múlik. Továbbá a termelékenység és annak fenntartása a beruházásoktól is függ, ezekből pedig keveset valósítottak meg olaszhonban.

Érdekesség, hogy az elmúlt három évben a Stellantis olaszországi dolgozóinak 20 százalékát bátorította távozásra, és pechére épp a legfiatalabbak éltek ezzel a támogatott lehetőséggel. Ennek az volt a következménye, hogy a Mirafiorinál az alkalmazottak átlagéletkora 57 évre nőtt. Ilyen típusú személyzeti politikával nehéz növelni a termelékenységet.

Energetikai és logisztika gondok gyötrik a Fiatot

A másik kulcskérdés az energia költsége. Az autógyártásban az összköltségből általában 10 százalékkal részesedik a munkabér és 12 százalékkal az energia költsége. Itt is döbbenetes különbségeket lehet látni.

A lengyelországi 92,1 euróval,

a szerbiai 91,5 euróval,

a németországi 71,4 euróval,

a spanyolországi 53,7 euróval és

a franciaországi 49,3 euróval szemben

Olaszországban 103 euró euró

a megawattóránként számított energiaköltség. És olcsóbb se lesz egyhamar, mert az atomenergia visszahozatalához az áramtermelésben legalább 12 évre lenne szükség az olaszoknál. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint a kormánynak mindenekelőtt fel kell gyorsítania a szél- és napenergia hasznosítását, hogy 2030-ig elérje a kitűzött célokat, ugyanakkor kezelnie is kell az árproblémát.