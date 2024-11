Újabb forradalmi ötletet valósít meg a Ryanair vezérigazgatója – írja az Autószektor egy korább információ alapján. Néhány hete derült ki, hogy Michael O'Leary azt tervezi, teljes egészében megszűnteti a repülőtéri beszállókártyákat.

Repülés: forradalmi döntést jelentett be a Ryanair – így érinti a magyarokat / Fotó: Photononstop via AFP

Mindez nem csupán terv, hanem kész, méghozzá forradalmi döntés. Az ír fapados légitársaság ugyanis búcsút int a beszállókártyáknak és 2025-ben a Ryanair járataira való becsekkolás csak applikációval történik. Ez jelentős változás, azonban a teljes képhez hozzátartozik, hogy az utasok 60 százaléka már eleve az alkalmazást használja.

A prognózis szerint ebben a jövő tavaszán elérik a 100 százalékot. Ezzel értelmét veszti az az 55 eurós, majdnem 20 ezer forintos felár is, ami azokat sújtja, akik a repülőtéren nyomtatják ki a beszálló kártyájukat.

A fejlemény látványosan érinti a magyar utasokat is, hiszen a repülőtereken, így a budapestin is felszámolják a fizikai check-in pultokat, ezeket egy teljesen digitális, virtuális rendszerre költöztetik át. Ennek pontos dátuma is megvan:

2025. május 1.

Ettől kezdődően nem lesznek elérhetők a check-in pultok és a kinyomtatott beszállókártyák. A lépés célja nem titkoltan a költségcsökkentés. Az új becsekkolási rendszertől évi 100-120 millió euró megtakarítást remélnek. Ez pedig lehetővé tesz, hogy a repülőjegyek továbbra is jutányosak legyenek a Ryanairnél.

Az Infostart megjegyzi: Michael O'Leary egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a Ryanair hogyan fogja kezelni azokat az utasokat, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy akik nagyon alacsony szintű digitális ismeretekkel bírnak, de megerősítette, hogy az utazók nem fogják lekésni járataikat az eszközeik technikai problémái miatt.