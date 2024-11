A spanyolok megadták a kegyelemdöfést a magyaroknak: itt a vége az évszázad üzletének

A spanyol média értesülése szerint a magyarok október legvégéig nyújthattak volna be keresetet a legfelsőbb bírósághoz a spanyol kormány döntése ellen. Minden jel szerint ez azonban nem következett be, miután a Magyar Vagon beláthatta, hogy lehetetlen küldetés fordulatot elérnie a bíróságon, cserében viszont költséges. Lapunk írásban kereste a cég illetékeseit, amint válasz érkezik, közzétesszük. Arról is érdeklődtünk, hogy ha a spanyol igazságszolgáltatás előtt nem is, de az európai jogi fórumokon élnek-e a fellebbezés lehetőségével.

Az ugyanis, hogy a spanyol kormány kigolyózta a magyarokat a Talgo megvásárlásából, felveti az uniós alapjogok sérelmét, kiváltképp a tőke szabad áramlásának biztosítását.

Talgo: ennyi pénzt vett ki a részvényesek zsebéből a spanyol kormány

Ugyanakkor nem csak a legfelsőbb bíróság előtt maradhat el a pereskedés. Sajtóinformációk szerint ugyanis a Talgo kisebbségi részvényesei, akik együttesen a spanyol vonatgyártó vállalat 50 százalékával bírnak, és mintegy 8000-en vannak, szintén leállították a kormány elleni fellebbezésüket. Ezt azzal indokolták, hogy meg akarják várni, lesz-e új vevő. Pedig néhány héttel korábban az őket tömörítő egyesület bejelentette, hogy bíróságra mennek védelemért a kormányzati beavatkozással szemben.

Jelen állás szerint a baszk Sidenor áll a legközelebb ahhoz, hogy kisebbségi részesedést szerezzen a fő részvényes Trilantic tulajdoni hányadában. Az biztosnak tűnik, hogy ha tesz is ajánlatot, az jóval elmarad majd a Magyar Vagonétól.

A magyarok a 2024. februári vállalásuk szerint 5 eurót fizettek volna részvényenként, együttesen 619 millió eurót, ami 250 milliárd forintnak felel meg.

Most pedig (az utolsó kereskedés szerint) a Talgo-papír 3,44 eurón forgott.

A veszteség tehát aktuálisan 193 millió euró, átszámítva mintegy 77 milliárd forint. Ennyit vett ki a spanyol kormány a részvényesek zsebéből azzal, hogy megfúrta a Magyar Vagon tulajdonszerzését. Hiába is akad új vevő, ezt senki nem fogja visszapótolni.