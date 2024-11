Teljesen átalakulhat a világ egyik legnagyobb játékgyártója – dörzsölheti a tenyerét a Lego

A Hasbro legutóbbi, harmadik negyedéves jelentése meglepte a játékpiacot: a cég 15 százalékos bevételcsökkenést és jelentős létszámleépítést tudhat maga mögött. Mindezek mellett azt is tervezik, hogy egy nagy stratégiai váltást követően elfordulnának a hagyományos játékgyártástól a digitális világ felé, valamint átformálnák a licencelési stratégiájukat is, így a Lego Transformerek is jelentősen átalakulhatnak. A Hasbro a világ egyik legnagyobb játékgyártó vállalata, így mindez jelentős változást eredményezhet a piacon.

A Hasbro a világ egyik legnagyobb játékgyártója, így nagy hatással van a piacra / Fotó: ZUMAPRESS.com

A terv szerint a Hasbro digitális játékokra, a hagyományos játékgyártás kiszervezésére és a mesterséges intelligencia piacára akar összpontosítani. Annak ellenére, hogy a Transformers-eladások 5 százalékkal növekedtek, a Hasbro általános pénzügyi teljesítménye jelentős stratégiai fordulathoz vezetett Chris Cox vezérigazgató irányítása alatt.

A vállalat most fontolóra veszi a Massachusetts államba való átköltözést és több tucat alkalmazott elbocsátását a megújulási terv részeként.

Egy belső levelezés szerint kevesebb mint 100 alkalmazottat érint az elbocsátás. Alig két év telt el azóta, hogy a Hasbro további 1100 munkahelyet szüntet meg, ami a munkaerő 20 százalékát jelentette, miután 2022 elején már 800 alkalmazottat elbocsátottak. A bevétel csökkenése elsősorban az eOne és a televíziós üzletág Lionsgate-nek történő eladásából ered, ami 15 százalékos csökkenést okozott.

A hagyományos játékgyártástól való eltávolodás, és a digitális fejlesztések és licencelési stratégiák iránti elköteleződés aggodalmakat vet fel:

sokan félnek, hogy a Hasbro megszűnhet, mint játékipari nagyvállalat.

Mivel a cég pénzügyi nehézségekkel küzd, és jelentős változásokon megy keresztül Brian Goldner, a korábbi vezérigazgató halála után, még kérdéses, hogy ezek a stratégiai fordulatok hogyan hatnak majd a Hasbro piaci teljesítményére és a vásárlói hűségre.

Eközben a konkurens játékgyártó, a Lego köszöni szépen, jól van

A Lego olyan anyagi helyzetben van, hogy nagyot is mer kockáztatni. Nemrég bejelentették, hogy 2032-re teljesen lecserélik az ikonikus építőkockák gyártásához használt, fosszilis alapú műanyagokat drágább, megújuló és újrahasznosított műanyagokra. A cég hosszú távú szerződéseket kötött gyártókkal, hogy biztosítsa a szükséges alapanyagok ellátását. A Lego évente több milliárd műanyag kockát értékesít, és több mint 600 különböző anyagot tesztelt már annak érdekében, hogy kifejlesszen egy olyan anyagot, amely teljesen kiváltja az olajalapú műanyagokat 2030-ra, azonban eddig ez csak korlátozott sikerrel járt.