Szenved a Temu, ritka, amit beismertek

Egy nap alatt tizedét, az év eleje óta negyedét veszítette el részvényei értékének az olcsóságáról híres Temu online kereskedési platformot birtokló vállalat. A PDD Holdings ugyanis hónapokon belül másodszor adott ki figyelmeztetést: a nyereségessége és az eladásai mérséklődő pályára kerültek, mert hazai piacán, Kínában óriási a verseny.

A Temu tulajdonosának profitja és árbevétele is csalódást keltett, a hazai piacot okolják / Fotó: Lam Yik

Már augusztusban is mondták, most megerősítették, hogy nehezen boldogulnak meg nem nevezett riválisaikkal. A hazai pályán többek közt az Alibabával állnak versenyben, és azért is nehéz a dolguk, mert a Temu alig több mint két évvel jött létre, és nincs még akkora tapasztalatuk, mint a riválisoknak – írta a Bloomberg.

A profit és az árbevétel kevésbé nő – figyelmeztet a tulajdonos

Nem arról van szó, hogy veszteséges volna a PDD, sőt: az árbevétele a most közölt adatok szerint az idei harmadik negyedévben éves alapon 44 százalékkal nőtt, 99,35 milliárd jüanra (5365 milliárd forintra). Az elemzők azonban 102,4 milliárdot vártak, és a mostani a csoport leglassabb bővülése 2022 második negyedéve óta. A 61 százalékos profitnövekedés – 25 milliárd jüanra – szintén csalódást keltett, a FactSell elemzői felmérése majdnem kétmilliárddal vetített előre többet – számol be a The Wall Street Journal..

A jelentés és a vállalat előrejelzései a Bloomberg szerint azokhoz a félelmekhez tettek hozzá, hogy a kínai gazdaság növekedésének lelassulása az eddig vártnál is nagyobb negatív hatást gyakorol a legnagyobb kínai technológiai cégekre. Miközben külföldön jól megy a Temunak, Kínában visszafogja őket a vérszegény kereslet – értelmezi az adatokat a Bloomberg.

Nagyobb pénzügyi hatással fogunk szembenézni és hátrányban leszünk versenytársainkkal szemben egy ideig. A csapatunk korlátozott tapasztalatokkal rendelkezik és bizonyos képességeknek híján van

– fogalmazott Csao Csia-Csen, a PDD társ-vezérigazgatója. A nyugati vállalatvilágban ritka beismerés: ott ilyenkor a menedzsment menesztése szokott következni.

Temu: Európában vizsgálat, az Egyesült Államokban új vámok a kockázat

Eközben a Temu robog előre külföldön, ami a rivális Alibabáénél és JD.com-nál magasabban tartja a növekedést. A Temu 2022-es debütálásakor a legletöltöttebb alkalmazássá vált az Egyesült Államokban és bizonyos szegmensekben az Amazon kihívójává vált – emlékeztet a hírügynökség.