Többezer munkavállaló menesztésére készül az Audi

Középtávon a gyártáson kívüli munkahelyek leépítésével több ezer fővel kívánja csökkenteni dolgozói létszámát az Audi – értesült csütörtökön a német Manager Magazin.

Elbocsátásokra készül az Audi is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Érintett lenne például a vállalat fejlesztési területe is, ahol több mint 2000 munkahely szűnhet meg.

A lap szerint az Audi mintegy 15 százalékos leépítést tervez, ami csak Németországban 4500 munkahelyet érintene. Az még nem derült ki, hogy Magyarországon is csökkrentenék-e a létszámot.

A nehéz helyzetbe került Volkswagen csoport leányvállalata a Reutersnek is megerősítette, hogy az igazgatóság jelenleg tárgyalásokat folytat a munkavállalók képviselőivel, de nem nyilatkozott az esetlegesen érintett munkahelyek számáról.

Az Audi profitja a harmadik negyedévben jelentősen visszaesett, részben a brüsszeli gyár bezárásával kapcsolatos magas költségek miatt. Csütörtök reggel a Nissan is többezer fős leépítést jelentett be.