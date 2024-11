Váratlan helyről jelentkezett be Tiborcz István

Hetek óta posztolgat Elon Musk közösségi-oldalán Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa. Az üzletember elárulta, hogy az X-en tud a leggyorsabban reagálni a sajtóban megjelent hírekre is.

Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa gyorsan akar reagálni / Forrás: Mediaworks

„Az X megkerülhetetlen tájékozódási felületté vált, ahonnan gyorsan juthat hírekhez az ember, sok esetben közvetlenül az érintett cégektől, szervezetektől, azok vezetőitől. Én is követem a világ eseményeit ezen a platformon. Mivel nemzetközi céggé váltunk, fontosnak tartottam, hogy a BDPST-vel kapcsolatos híreket, történéseket, kezdeményezéseket gyorsan, röviden és tömören magam is meg tudjam osztani ezen a felületen, amelyet az üzleti világ szereplői világszerte használnak, követnek” – mondta az Indexnek a BDPST Group tulajdonosa. Hozzátette, az is szempont volt, hogy

egyre több hamis információ jelenik meg a sajtóban a BDPST-vel kapcsolatban, itt pedig gyorsan lehet reagálni rájuk, amennyiben szükséges.

„Az elmúlt hetekben is használtam erre az X-et” – jegyezte meg az üzletember.

A Világgazdaság is megírta, hogy Tiborcz a LinkedIn-profilján reagált arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt írta, hogy „mintegy 30 milliárd forint adót kerültek el a 2017-es jogszabály-módosításnak köszönhetően. Nem elég, hogy 100 milliárdokat kap az apósától, de még az adófizetés alól is mentesítik”. A vállalkozó erre úgy reagált, hogy „Mindenkinek jobb lenne, ha az agresszívan vádaskodó, szenzációhajhász megnyilvánulásaid helyett végre Te is az értékteremtés mezejére lépnél”.

A Tiborcz tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte csak ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott, majd a Gránit Bank megszerzésével a pénzpiacon is megjelent, később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral. 2022-ben megvette a Waberer’s Internationalt is, amellyel a logisztikai szegmensbe is belépett. Tiborcz István felesége Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya, a BDPST Group kreatívigazgatója.