Blue Origin: az űrrepülés meg sem történt – egyre terjed az összeesküvés-elmélet

Azt is mondta, hogy ez az űrrepülés egy magánfinanszírozott elit projekt volt, ami erősítette a misztikumot körülötte, annak ellenére, hogy szinte az egész világ végigkövethette az eseményt.

Karen Douglas professzor, a Kenti Egyetem pszichológusa a portálnak elmondta: az emberek mindig megkeresik annak a módját, hogy megértsék, mi történik körülöttük. „Egy egyszerű magyarázat gyakran nem túl vonzó. Az emberek azt feltételezik, hogy nagyobb magyarázatnak kell lennie, vagy több történik, mint amennyiről az emberek tudnak.”

Az űrrepülést szervező Blue Origin egyelőre nem reagált arra, hogy csalás lett volna a végrehajtott küldetésük.

Az Amazon vezetője, Jeff Bezos több területen is azon dolgozik, hogy lekörözze a világ leggazdagabb emberét, Elon Musk tech milliárdost. Bezos nem csupán a műholdipart, hanem az űripart is megcélozta. Blue Origin nevű cége éveken keresztül lemaradásban volt a rivális SpaceX-szel szemben, ezért Jeff Bezos most radikális változtatásokkal próbálja versenyképesebbé tenni a Blue Origint, mégpedig az Amazonnál bevált kemény munkakultúra és üzleti stratégia bevezetésével.

A világ harmadik leggazdagabb embere a cég alapítójaként és egyedüli részvényeseként személyesen vesz részt a vezetőség átalakításában.