Magyar e-buszokat tesztel a BKK, de tolóerőnek az utasokat is mobilizálták

Halad az elektromobilizáció felé a főváros

A BKK elkötelezett a hatékonyabb és tisztább közösségi közlekedés iránt. Épp ezért 2025-től a BKV 65 darab bérelt maximidi autóbusza mellett 240 darab új szóló és csuklós autóbusz érkezik Budapestre, melyből 90 darab elektromos lesz. Ötvenegy új CAF villamos mellett 48 darab önjárásra is alkalmas trolibusz szállítását is szervezi a BKK, miközben folyamatban van egy feltételes közbeszerzés is, melynek 160 darabos keretéből 40 trolibuszra kell majd kötelezettséget vállalni.

Az Electronell buszok tesztelésével és a mobil FUTÁR fedélzeti egység használatával mind az utasok, mind a BKV és a BKK hasznos tapasztalatokat szerezhet az új technológiákról. Fontos megjegyezni, hogy a tesztüzem sajátossága, hogy a szakemberek gyakran kiállíthatják a prototípusokat a forgalomból. Sokszor egyszerűen azért, hogy speciális szituációkat vizsgálhassanak, akár a járművön, akár kontrollált környezetben, a műhelyben.

A közlemény kiemelte, hogy a Budapesten feltűnő elektromos 210/210B és 8E járatokon ingyenes lesz az utazás. A Credo Ectronell 18 buszok Győr-Moson-Sopron vármegyében már forgalomba álltak a Volánnál.

Elektro- helyett utasmobilizáció

A Metropol közben arról számolt be, hogy nekik úgy tűnik, mint ha nem volna minden rendben mostanában a BKK-nál, erről egy videót is közölt a lap.

A hét első felében az M2-es metróval voltak problémák, így kigyulladt kábel miatt mintegy másfél napig pótlóbusszal lehetett csak közlekedni. A lap videójában egy olyan esetről is beszámol, amikor a 70-es troli a héten lerobbant, és az utasoknak kellett arrébb tolniuk egy kereszteződésből.