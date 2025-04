Kevesen tudják: a legendás humorista egyben profi üzletember – megállíthatatlanul terjeszkedik, ebben van a pénze

Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy szórakoztató és őszinte módon akarja az emberekkel megismertetni a márkát.

„Nagyszerű dolog, hogy te egyszerűen csak elmondod az igazat azokban a reklámokban, amelyekben te vagy a cég arca.

Ez az, ami igazán szórakoztató. Nincs mit titkolni, és szerintem az emberek erre reagálnak fognak” – fejtette ki.

Arról is beszélt, hogy humorosnak tartja, ha a vodka reklámjában megemlíthet egy másik márkát is vagy bemutat egy orvost, akiről rögtön közli, hogy természetesen nem igazi doktorról van szó, hiszen ez egy reklám. A vodkán kívül az Ellers Farm gint és likőröket is gyárt. A cég fokozatosan bővíti whiskykészleteit is.

Az Ellers Farm azt reméli, hogy Gervais befolyását felhasználva a Dutch Barnt globális márkává formálhatják. „Hosszú távú tervünk az, hogy a következő hét-tíz éven belül megpróbáljuk a világ 20 legjobb vodkája közé tenni” – mondta Fraser. Hozzátette, a másik cél az, hogy felkeltsék a figyelmet egy olyan területen, amely „meglehetősen unalmas”.

Gervaist egy meg nem nevezett ginmárka is megkereste körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy szerepeljen egy reklámban.

Azt mondtam, hogy nem, nem akarom, pedig olyan egy millió dollár körüli pénzt ígértek

– emlékezett vissza.

„Mondtam nekik, hogy nem. Utána telefonon ismét megkerestek, és azt mondták: rendben, legyen akkor kétmillió. De nem tárgyaltam tovább velük. Vannak emberek, akik egyszerűen nem fogadják el a nemet. Úgy gondolják, hogy minden csak pénz kérdése, de azt gondolom, hogy nem lehet mindent megvásárolni” – fogalmazott.