Alig landolt Kapu Tibor, máris itt a magyar űripar újabb dobása: bejelentést tett a 4iG

A magyar–kazah űripari kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos látogatást tett Kazahsztánban Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, aki egyben Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős nagykövete is. A látogatáson a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a Kazakhstan Gharysh Sapary (KGS) előzetes együttműködési megállapodást írt alá, amely a két fél közötti közös űripari és műholdas fejlesztések alapját teremti meg.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. stratégiai megállapodást kötött a kazah állami űripari vállalattal / Fotó: Vémi Zoltán

A memorandum aláírása kulcsfontosságú mérföldkő a 4iG nemzetközi terjeszkedésében. A felek többek között földmegfigyelési technológiák, műholdas rendszerek fejlesztése, adatmegosztás és gyártási együttműködések terén fognak szorosan együtt dolgozni.

A közös munkacsoportok feladata lesz a konkrét projektek és technológiai programok kidolgozása – az űripari innovációk mellett a digitális infrastruktúra fejlesztésében is.

Jászai Gellért szerint a megállapodás stratégiai jelentőségű lépés, amely a 4iG csoport számára lehetőséget kínál, hogy a közép-ázsiai térségben is szerepet vállaljon a modern távközlési és űripari fejlesztésekben.

Mint fogalmazott: „Olyan közös projektek indulhatnak el, amelyek nemcsak a két vállalat, hanem Magyarország és Kazahsztán gazdasági-technológiai kapcsolatainak is új lendületet adnak.”

A magyar–kazah kapcsolatokat is erősíti a 4iG

A Kazakhstan Gharysh Sapary Kazahsztán állami űripari vállalata, amely a nemzeti űrstratégia megvalósításáért felel. Célja, hogy korszerű műholdas megoldásokkal szolgálja ki az ország igényeit, miközben aktívan részt vesz a nemzetközi űripari együttműködésekben is. A most aláírt megállapodás nemcsak közös fejlesztésekhez, hanem technológiai tudástranszferhez is alapot nyújt.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója kiemelte, hogy a magyar csip- és adattechnológiai kompetenciák, valamint a KGS távérzékelési tapasztalatai kiválóan kiegészítik egymást:

Olyan innovatív megoldások születhetnek, amelyek kézzel fogható eredményt hoznak: új szolgáltatások, hatékonyabb adatfeldolgozás és új szintre emelt technológiai együttműködés

A magyar delegáció további egyeztetéseket folytatott a Kazahsztáni Digitális Fejlesztési, Innovációs és Légi Közlekedési Minisztériumban, valamint a Kazakh Invest vezetőivel is. A megbeszélések középpontjában az alternatív interkontinentális adatútvonalak kiépítése, valamint közös adatközpont-fejlesztési lehetőségek álltak.