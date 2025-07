A BDPST részt vállalt a Gellért fürdő jövőjében

A BDPST Group portfóliójába tartozó DOME Kft. és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. megállapodást kötöttek a Hotel Gellért és a Gellért fürdő egyes területeinek adásvételéről.

Megállapodást kötött a BDPST Group és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. / Fotó: BDPST Group

A csoport közölte, a tranzakció célja, hogy a felújításokat követően mindkét létesítmény egymástól függetlenül, ugyanakkor egymást kölcsönösen támogatva működhessen. A megállapodás létrejöttéhez a fővárosi közgyűlés februári ülésen hozott döntésével hozzájárulását adta.

A tranzakció lehetővé teszi, hogy az eddig szétválasztott területek – pincerészek, közlekedők, raktárak, irodarészek – új, hatékonyabban kihasznált szerepet kapnak a két létesítményben, támogatva azok üzemeltetését.

„Társaságunk komplex fürdőfelújítási programot indított, ennek kiemelt eleme az egyik zászlóshajónknak számító Gellért fürdő.

A most aláírt megállapodás tiszta, mindkét fél számára jól kezelhető tulajdoni viszonyokat teremt a Hotel Gellért és Gellért fürdő között,

és ez a fürdő rekonstrukciós munkálatait, illetve azt követően a működést is segíti majd. Terveink szerint ez év őszén átmeneti időre búcsúzunk a fürdőtől annak érdekében, hogy a felújítás előkészítését meg lehessen kezdeni, és 2028-ban a patinás fürdő újra egykori fényében tündökölhessen” – nyilatkozta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

„Ez a megállapodás mérföldkő mind a fürdő, mind a szálloda jövője szempontjából. Lehetőséget teremt arra, hogy mindkét létesítmény a saját profiljának megfelelően, de egymást erősítve működjön” – mondta Kecskeméthy Zoltán, a BDPST Group Ingatlanfejlesztő ügyvezetője.

A Hotel Gellértben tavaly októberben kezdődtek meg, a szállodát a Mandarin Oriental üzemelteti a jövőben. A BDPST 2022-ben vette meg a hotelt, a tervek szerint a Gellért Hotelben 139-150 vendégszobát és lakosztályt alakíthatnak ki, ám az építészeti átalakítás az épületben található Gellért fürdő területét nem érinti.

A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte csak ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott, majd a Gránit Bank megszerzésével a pénzpiacon is megjelent, később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral. 2022-ben megvette a Waberer’s Internationalt is, amellyel a logisztikai szegmensbe is belépett.