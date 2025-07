Külföldi befektető a szaúdi fociban: új korszak kezdődhet az Al-Kholooddal

A Harburg Group, a globális sportpiacon is aktív befektetési társaság teljes mértékben felvásárolta az Al-Kholood Clubot – jelentette be csütörtökön a szaúdi sportminisztérium és a Nemzeti Privatizációs Központ. Ez az első alkalom, hogy egy külföldi befektető százszázalékos tulajdont szerez egy szaúdi futballcsapatban. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A Harburg Group átvette az Al-Kholood Club irányítását, ezzel új korszakot nyitva a szaúdi labdarúgásban / Fotó: Yasser Bakhsh / Bloomberg

A szaúdi futballklubok privatizációja része annak az átfogó stratégiának, amelynek célja, hogy a Szaúdi Pro Liga éves bevétele 2030-ra elérje a 480 millió dollárt. Az Al-Kholood eladásával egy időben két további klub is magánkézbe került: az Al-Zulfit a Nojoom Alsalam Company, míg az Al-Ansart az Abasco szerezte meg.

Al-Kholood Club: az első szaúdi csapat külföldi kézben

A Bloomberg szerint a mostani üzlet különösen jelentős, mivel először engedtek be teljes körű külföldi tulajdont a szaúdi futballba. Eddig a klubok állami irányítás alatt álltak: 2023-ig kizárólag a sportminisztérium birtokolta őket, majd több klub részleges vagy teljes kontrollja átkerült a szaúdi állami befektetési alaphoz és az olajóriás Saudi Aramcóhoz.

A Harburg Group alapítója, Ben Harburg ismert szereplő a nemzetközi tőkepiacokon. Cége már korábban is jelen volt az európai futballban: részesedéssel bír a spanyol Cádiz CF-ben is. Harburg a Novo Capital nevű globális befektetési társaság vezető partnere, és most újabb mérföldkövet ért el a sportpiaci terjeszkedésben.

A szaúdi futball az elmúlt években hatalmas összegeket fordított sztárigazolásokra – elég csak Cristiano Ronaldo szerződtetésére gondolni –, hogy nemzetközi figyelmet és presztízst szerezzen az országnak. A mostani külföldi klubfelvásárlás új szintre emelheti a globális érdeklődést, és komoly lépést jelent a szaúdi labdarúgás üzleti modernizációjában.