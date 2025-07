Újabb akadály az UniCredit útján: az olasz hatóság ismét felfüggesztette a BPM-felvásárlást

Az UniCredit 14,6 milliárd eurós részvénycserés ajánlata a nála kisebb Banco BPM-re november óta húzódik, de a római kormány által meghatározott nemzetbiztonsági feltételek, valamint az ebből fakadó jogi és szabályozási viták ismét leállították a folyamatot. Az olasz tőkepiaci felügyelet (Consob) hétfőn közölte: a jelenlegi körülmények között a Banco BPM részvényesei nem tudnak felelősen dönteni az ajánlat sorsáról, ezért az ügylet újabb felfüggesztéséről döntöttek.

Az olasz tőkepiaci felügyelet újabb 30 napra felfüggesztette a UniCredit Banco BPM-re tett ajánlatát, mivel a kormányzati feltételek körüli bizonytalanság miatt a részvényesek nem tudnak megalapozott döntést hozni / Fotó: Giuliano Berti

A Bloomberg értesülései alapján a felvásárlás eredetileg július 24-én zárult volna, de a befektetők részéről mindössze fél százalékos részvétel mutatkozott. A felfüggesztés július 23-tól augusztus 21-ig tart, így az ajánlattételi időszak csupán egyetlen napra térne vissza – ráadásul Olaszország nyári leállása idején. Emiatt a UniCredit várhatóan további 15 napos hosszabbítást kér majd, amit a szabályozás lehetővé tesz.

Kormányzati nyomás és pereskedés a Banco BPM-ügyben

A római kormány idén áprilisban hivatkozott nemzetbiztonsági okokra, amikor szigorú feltételeket szabott a felvásárlás jóváhagyásához – ezek között szerepelt az is, hogy a UniCredit szüntesse be oroszországi működését, kivéve a nyugati vállalatok által kezdeményezett fizetési tranzakciókat. A bank bíróságon támadta meg ezeket a feltételeket, és részben sikerrel is járt: egyes pontokat eltöröltek, de a kulcsfontosságú orosz működésről szóló előírás maradt.

Közben az Európai Bizottság is figyelmeztette az olasz kormányt, hogy túlzottan beleavatkozik a tranzakcióba, és akár kötelezheti is Rómát a feltételek visszavonására. A Consob mostani döntése épp a bírósági ítélet és az uniós bírálat miatti „túlzott bizonytalanságra” hivatkozik.

Andrea Orcel, a UniCredit vezérigazgatója többször kijelentette:

csak akkor hajlandó végigvinni az ügyletet, ha a kormányzati feltételek világosak és elfogadhatók.

A bank vezetése hétfőn tárgyalt az akvizíciós stratégiáról, egy nappal a szerdára várható gyorsjelentés előtt. Az Orcel azonban kész lenne elengedni az ajánlatot, ha nem sikerül egyértelmű helyzetet teremteni – különösen úgy, hogy a Banco BPM piaci értéke már 15,4 milliárd euróra nőtt, ami miatt a UniCreditnek készpénzes ráfizetésre is szüksége lenne a sikeres felvásárláshoz.