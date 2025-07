Mesterséges idegrendszert kapnak a robotok: már fájdalmat is érez az MI – csak bosszút ne álljon érte

Mesterséges intelligenciát használó robot segít a műtétekben, már Magyarországon is

Több tucat műtétet már végre is hajtottak a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika sebészei a Liv Duna Medical Centerben. A CORI robot egyelőre térd- és csipőprotézisek beépítését segíti, de tervben van az is, hogy váll- és bokaízületi protézisek beültetésében is részt vegyen.