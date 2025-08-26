Kiderült, mikor lesz az Apple őszi bemutatója: új iPhone-nal és MI-integrációval tarolna a cupertinói óriás

Az Apple hivatalosan is bejelentette: szeptember 9-én rendezi meg idei őszi bemutatóját. A vállalat a Steve Jobs Theaterben tartott eseményen nemcsak új iPhone-modelleket, hanem frissített Apple Watchokat, iPad Prokat és egy gyorsabb Vision Pro headsetet is bemutathat.

Az Apple szeptember 9-én tartja éves őszi eseményét a cupertinói Steve Jobs Theaterben, ahol új iPhone-ok, órák és egyéb készülékek érkezhetnek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Reuters szerint az iPhone-ok között egy karcsúsított modell, az „iPhone Air” is helyet kaphat, amely az iPad Air és a MacBook Air vonalat követi.

Mit mutathat be az Apple szeptember 9-én?

A bemutatót a befektetők kiemelt figyelemmel követik, mivel az Apple a mesterséges intelligencia-integrációval próbálja visszaszerezni az elveszített lendületet. Az elmúlt hónapokban a cég látványosan lemaradt a riválisokhoz képest: a Samsung, a Huawei és a Honor már saját MI-megoldásokkal csábítják a vásárlókat. Az Apple júniusban ugyan előrukkolt új szoftverfunkciókkal és egy teljesen átalakított, „folyékony üveg” dizájnnal, de sokak szerint ezzel csak most kezdte meg a felzárkózást.

A vállalat közben geopolitikai nyomás alatt is van. A Trump-adminisztráció által erőltetett vámok miatt az Apple az amerikai beruházásait a következő négy évben 600 milliárd dollárra növeli.

Ez a munkahelyteremtést és a gyártás részbeni hazatelepítését is szolgálja, ugyanakkor célja, hogy a cég csökkentse kitettségét a Kínában és Indiában zajló termelésnek.

Az Apple számára a szeptemberi esemény nem csupán új termékek bemutatója lesz, hanem egy erőpróba is: meg tudja-e győzni a piacot arról, hogy nem maradt le végleg a mesterséges intelligencia versenyében.

A következő hetekben kiderül, mennyire tudja az újgenerációs iPhone és a frissített termékcsalád visszahozni a lendületet a világ legértékesebb technológiai vállalatának.