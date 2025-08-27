A rádió bosszúja: hiába maradt le az Apple, új fronton nyitna a Spotify ellen – meglepő stratégia rázhatja fel a streamingpiacot

Az Apple új frontot nyit a zenei streamingháborúban: a vállalat most először engedi ki rádióállomásait saját ökoszisztémájából, és a TuneIn globális platformján keresztül terjeszti őket. A partnerség értelmében az Apple Music hat, szerkesztők által összeállított rádiócsatornája immár 75 millió havi aktív felhasználót érhet el világszerte.
A cél egyértelmű: a TuneIn hallgatóinak egy részét átcsábítani az Apple Music fizetős szolgáltatásába.
Az Apple eddig elsősorban ingyenes próbaverziókon keresztül szerzett előfizetőket, amelyeket az új készülékvásárlásokhoz kötött. A mostani lépés új csatornát nyit a felhasználói bázis növelésére, miközben az Apple piaci részesedése folyamatosan apad. A MIDiA Research szerint
A streamingpiacon nehéz megkülönböztetni a szolgáltatásokat, hiszen a kínált zenekatalógus szinte teljesen azonos. A különbséget inkább a felhasználói élmény, a zenei ajánlórendszer vagy éppen az üzleti modell jelenti. A Spotify hirdetéssel támogatott, ingyenes csomaggal épít hidat a fizetős előfizetés felé, míg az Apple nem kínál ilyen opciót.
Ehelyett az Apple a hagyományos rádiózás logikájára épít: emberi szerkesztők válogatják a zenéket, szemben a Spotify algoritmusvezérelt ajánlóival.
A TuneIn vezérigazgatója, Richard Stern a Wall Street Jounralnek elmondta: a most bekapcsolt Apple-csatornák reklámmentesek és magas minőségű hallgatói élményt kínálnak. A platform már eddig is abban segítette a hagyományos rádiókat, hogy globálisan elérhessék a közönségüket, most pedig az Apple-nek nyitnának új piacokat. A TuneIn alkalmazásban és weboldalán elhelyezett hivatkozások közvetlenül az Apple Music előfizetési felületére irányítják majd a hallgatókat.
A kérdés az, hogy ez a rádiós nyitás elegendő lesz-e a trend megfordításához. Az Apple 2015-ben indította első rádióállomását, amelyből mára hat működik, de a Spotify előnye stabil és tovább növekszik. Az Apple abban bízik, hogy a kurátori válogatás, a reklámmentes élmény és a TuneIn globális közönsége új lökést adhat az előfizetői számoknak.
