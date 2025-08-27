Deviza
EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF425.17 +0.38% PLN/HUF92.97 -0.05% RON/HUF78.32 -0.02% CZK/HUF16.18 +0.14% EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF425.17 +0.38% PLN/HUF92.97 -0.05% RON/HUF78.32 -0.02% CZK/HUF16.18 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15% BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
TuneIn
előfizetési csomag
Spotify
streamingháború
Apple Music
rádió

A rádió bosszúja: hiába maradt le az Apple, új fronton nyitna a Spotify ellen – meglepő stratégia rázhatja fel a streamingpiacot

A lépés célja egyértelmű: visszanyerni a Spotifyjal szemben elvesztett piaci részesedést, és fizető előfizetőket toborozni. Az Apple rádióállomásai mostantól a TuneIn hálózatán keresztül is elérhetők, így világszerte több tízmillió felhasználóhoz juthatnak el.
VG
2025.08.27., 19:45

Az Apple új frontot nyit a zenei streamingháborúban: a vállalat most először engedi ki rádióállomásait saját ökoszisztémájából, és a TuneIn globális platformján keresztül terjeszti őket. A partnerség értelmében az Apple Music hat, szerkesztők által összeállított rádiócsatornája immár 75 millió havi aktív felhasználót érhet el világszerte.

Apple Products Photo Illustrations
Az Apple rádióállomásai mostantól a TuneIn hálózatán keresztül is elérhetők, így világszerte több tízmillió felhasználóhoz juthatnak el / Fotó: NurPhoto via AFP

A cél egyértelmű: a TuneIn hallgatóinak egy részét átcsábítani az Apple Music fizetős szolgáltatásába.

Rádióforradalmat indítana az Apple

Az Apple eddig elsősorban ingyenes próbaverziókon keresztül szerzett előfizetőket, amelyeket az új készülékvásárlásokhoz kötött. A mostani lépés új csatornát nyit a felhasználói bázis növelésére, miközben az Apple piaci részesedése folyamatosan apad. A MIDiA Research szerint

  • az Egyesült Államokban az Apple Music részesedése 2020 óta 30 százalékról 25 százalékra zsugorodott, míg a Spotifyé 31-ről 37 százalékra nőtt.
  • Világszinten az Apple 16 százalékról 12-re esett vissza ugyanebben az időszakban.

A streamingpiacon nehéz megkülönböztetni a szolgáltatásokat, hiszen a kínált zenekatalógus szinte teljesen azonos. A különbséget inkább a felhasználói élmény, a zenei ajánlórendszer vagy éppen az üzleti modell jelenti. A Spotify hirdetéssel támogatott, ingyenes csomaggal épít hidat a fizetős előfizetés felé, míg az Apple nem kínál ilyen opciót. 

Ehelyett az Apple a hagyományos rádiózás logikájára épít: emberi szerkesztők válogatják a zenéket, szemben a Spotify algoritmusvezérelt ajánlóival.

A TuneIn vezérigazgatója, Richard Stern a Wall Street Jounralnek elmondta: a most bekapcsolt Apple-csatornák reklámmentesek és magas minőségű hallgatói élményt kínálnak. A platform már eddig is abban segítette a hagyományos rádiókat, hogy globálisan elérhessék a közönségüket, most pedig az Apple-nek nyitnának új piacokat. A TuneIn alkalmazásban és weboldalán elhelyezett hivatkozások közvetlenül az Apple Music előfizetési felületére irányítják majd a hallgatókat.

A kérdés az, hogy ez a rádiós nyitás elegendő lesz-e a trend megfordításához. Az Apple 2015-ben indította első rádióállomását, amelyből mára hat működik, de a Spotify előnye stabil és tovább növekszik. Az Apple abban bízik, hogy a kurátori válogatás, a reklámmentes élmény és a TuneIn globális közönsége új lökést adhat az előfizetői számoknak.

Kiderült, mikor lesz az Apple őszi bemutatója: új iPhone-nal és MI-integrációval tarolna a cupertinói óriás

A fókuszban az MI-integráció áll, miközben a cégnek egyre erősebb versenyben kell helytállnia riválisaival szemben. Az Apple szeptember 9-én tartja éves őszi eseményét a cupertinói Steve Jobs Theaterben: új iPhone-ok, órák és egyéb készülékek is érkezhetnek.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
759 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
migrációs válság

Lázár János kíméletlenül helyrerakta Németországot: „Merz kancellár végre beismerte, el*úrták, nem kicsit, nagyon"

A német Willkommenskultur kudarca nemcsak Berlin, hanem Budapest számára is súlyos probléma.
2 perc
TuneIn

A rádió bosszúja: hiába maradt le az Apple, új fronton nyitna a Spotify ellen – meglepő stratégia rázhatja fel a streamingpiacot

A lépés célja egyértelmű: visszanyerni a Spotifyjal szemben elvesztett piaci részesedést, és fizető előfizetőket toborozni.
2 perc
Richter Gedeon

Nagy dobás a Richternél: újabb bioszimiláris készítményük kapott engedélyt – előretörnek az európai piacon

Az USYMRO a krónikus gyulladások kezelésében kínál új lehetőséget a betegek számára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu