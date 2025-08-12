Feszültség az Audinál: a dolgozók csak egy feltétellel járulnak hozzá az amerikai terjeszkedéshez

Az Audi németországi dolgozóinak képviselői egyértelművé tették, hogy nem támogatják automatikusan a vállalat amerikai terjeszkedését. Jörg Schlagbauer, az Audi üzemi tanácsának elnöke és az igazgatótanács alelnöke szerint előbb biztosítani kell a hazai munkahelyeket és a termelést, mielőtt egy új gyár épülne az Egyesült Államokban.

Az Audi dolgozói csak akkor támogatnák egy új amerikai gyár építését, ha a vállalat hosszú távú garanciát ad a németországi munkahelyekre és termelésre / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Volkswagen AG (VW) tulajdonában lévő Audi több lehetőséget is vizsgál egy önálló amerikai gyártóbázis létrehozására. A VW-nek már van egy üzeme az USA-ban, és épül egy új a Scout márka számára. Schlagbauer szerint azonban a kapacitáskihasználtság miatt jelenleg nincs szükség új üzemre a tengerentúlon, hacsak nem politikai okok indokolják. „Ez viszont nem történhet a németországi munkahelyek és termelés rovására” – fogalmazott a Bloombergnek küldött nyilatkozatában.

Vámoktól retteg az Audi

Donald Trump vámintézkedései és az elektromos autók támogatásának visszafogása nehéz helyzetbe hozza a Volkswagen prémiummárkáit. Az Audi és a Porsche nyomás alatt van, hogy amerikai termelést indítson, mivel nincs saját gyáruk az Egyesült Államokban. Közben azonban a kínai kereslet csökkenése és az európai értékesítés lassulása miatt a németországi üzemek alacsony kihasználtsággal működnek, amitől a szakszervezetek tartanak.

Márciusban az Audi megállapodott az üzemi tanáccsal 7500 németországi munkahely leépítéséről 2029-ig önkéntes távozással és korengedményes nyugdíjazással. Cserébe a vállalat 2033-ig garantálta a megmaradó állások biztonságát. A tájékoztatás szerint eddig „nem történt jelentős létszámcsökkentés”.