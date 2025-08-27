Rengeteg járművet hívott vissza a népszerű autómárka – nem ez az első eset a cégnél

A Ford Motor Company több mint 355 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban a műszerfal kijelzőjével kapcsolatos probléma miatt – közölte szerdán a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

Nem ez volt az első eset, amikor a Ford több százezer járművet hívott vissza / Fotó: NurPhoto / AFP

A Reuters cikke szerint a Ford műszerfalának szoftverét egy márkakereskedés vagy vezeték nélküli frissítés javíthatja ki.

Nem ez volt az első eset, amikor a Ford több százezer járművet hívott vissza. A vállalat szerint a probléma évek óta ismert, de most új megoldást keresnek a végleges orvoslására.

A Ford közel 700 ezer járművet hív vissza tűzveszélyes üzemanyag-befecskendezők miatt, a javítási program becsült költsége eléri az 570 millió dollárt.

A Ford eddig nyolc olyan esetet azonosított, amikor a meghibásodás tűzesetet okozott a motorháztető alatt, de személyi sérülés egyik esetben sem történt.

A vállalat mintegy százéves németországi történetében súlyos válság is kirobbant: az amerikai autógyártó európai zászlóshajójának számító kölni üzemben nemrég tízezren tették le a szerszámot, hogy ezzel tiltakozzanak az életüket meghatározó bizonytalanságok miatt.

Az amerikai Ford 2900 munkahelyet akar megszüntetni a kölni gyárban. A méretgazdaságosság fontos tényező, ezt tekintve a Ford európai jövője sötétnek tűnik. Ferdinand Dudenhöffer, a Bochumi Autóipari Kutatóközpont (CAR) igazgatója szerint a Ford túl kis szereplő a személygépkocsi-szektorban ahhoz, hogy nyereségesen termeljen a kontinens piacára.

A Ford 2030-tól már csak villanyautókat akar árusítani Európában. Mindenesetre a kölni modellváltásra eddig kiadott 2 milliárd euró megtérülésére alighanem még hosszú éveket kell várni.

A Ford Motor Company nem az egyetlen, amely nyomás alatt kénytelen dolgozni: a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW is hasonló gondokkal küzd.