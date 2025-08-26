Deviza
Baj van a Magyarországon is kedvelt autómárkával: az egyik motortípusa pár száz kilométer után leáll - többen már perelnek, ezek az érintett modellek

A több autós pert indított a turbómotorok miatt, amelyek a javítás ellenére hirtelen leálltak. A felperesek szerint a Nissan autómárka tudott, vagy tudnia kellett volna a hibáról, de eltitkolta a fogyasztók elől.
VG
2025.08.26, 06:10
Frissítve: 2025.08.26, 06:25

Egy évtizeddel ezelőtt a mérnökök egy változó kompressziójú rendszer vezettek be, amely jobb hatékonyságot és teljesítményt ígért az autókban.

Baj van a Magyarországon is kedvelt autómárkáva / Fotó: AFP

A Nissan és az Infiniti korán alkalmazta ezt a technológiát, és ma is számos modelljükben megtalálható. A Nissan és az Infiniti korán alkalmazta ezt a technológiát, és ma is számos modelljükben megtalálható.

Mégis, amit egykor innovációként reklámoztak, most egy új csoportos kereset középpontjába került, 

amely azt állítja, hogy a motorok drámai módon meghibásodhatnak, és a sofőröket a balesetek szélére sodorhatják – olvasható a Carscoops cikkében.

A Delaware-ben benyújtott ügy a Nissan VC-Turbo motorjaira összpontosít. A cikk szerint elméletileg a rendszer menet közben állítja be a kompressziót, egyensúlyba hozva az üzemanyag-fogyasztást a teljesítménnyel. 

A gyakorlatban a kereset szerint a tulajdonosok olyan motorokkal szembesülnek, amelyek magas hangú, búgó hangokat adnak ki, egyenetlenül járnak alapjáraton, lefulladnak, elveszítik a teljesítményüket vagy akár teljesen leállnak, miközben az autó mozgásban van.

A csoportos kereset szerint a motor főcsapágy-hibákkal és egyéb problémákkal küzd. 

Azt is állítják, hogy a Nissan tudott, vagy tudnia kellett volna a hibáról, de eltitkolta a fogyasztók elől.

A csoportos kereset azzal érvel, hogy a Nissan rutinszerűen tagadta a hiba létezését a garancia lejártáig, vagy arra kényszerítette az ügyfeleket, hogy maguk fedezzék a diagnosztikai és javítási költségeket. 

A felperesek szerint ez sok tulajdonost magas számlák kifizetésére kényszerít, még akkor is, ha autóiknak továbbra is jogosultnak kellene lenniük a biztosításra.

A felperesek a 2021-2023-as Nissan Rogue, a 2019-2023-as Nissan Altima és a 2019-2023-as Infiniti QX50 modellek miatt mentek bíróságra.

A Világgazdaság megírta, hogy az első fél évben nőtt az új személyautók forgalomba helyezése Magyarországon, főként a májusi kiemelkedő piaci bővülésnek köszönhetően. A kedvenc modellek az első fél évben többek között 

  • a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab),
  • a Skoda Octavia (3077 darab),
  • illetve a Nissan Qashqai J12 (2286 darab).

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
