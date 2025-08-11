Barbár gyárbezárás Magyarországon: a 90-es években történt ilyen legutóbb - az utolsó pillanatban is lopni akart a tulajdonos, a kirúgott dolgozók védték meg az üzemet

Az olaszországi központú Giovenzana International cég a GG Space-nek gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállalót.

„Ami a legmeghökkentőbb, hogy az olasz tulajdonú cég a mai napig nem mondott fel senkinek” – mondta Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke a Heol.hu-nak.

Elmondása szerint a GG Space utolsó dolgozója, a csarnokvezető az utolsó munkanapján azzal segítette a dolgozókat, hogy küldött nekik kilépési papírokat, de nem mondhatott fel, mert nem rendelkezett munkáltatói jogkörrel. A cégtől ki lettek jelentve a dolgozók, de alapvetően a cég a mai napig nem mondott fel senkinek.

Ilyenre évtizedek óta nem volt példa, mint ami most Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban történt. Nálam idősebbek mesélték, hogy ilyen módszerek a 90-es években voltak utoljára. Amikor cégek privatizálódtak, akkor fordult elő, hogy egyik napról a másikra utcára tettek embereket fizetés nélkül. Azóta ez nem jellemző Magyarországon. Ha gyárbezárásra vagy nagyobb létszámban elbocsátásra kerül sor, a munkáltatók mindig figyelnek a jogszabályok betartására akár külföldi, akár magyar a tulajdonos – magyarázta Kozma Zsolt.