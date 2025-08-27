Deviza
autóipar
Thaiföld
BYD Dolphin
Kína
export

Kerülővel, büntetővám nélkül hozza Európába autóit a BYD

Európa felé tart az BYD első olyan autószállítmánya, amely nem Kínában, hanem Thaiföldön összeszerelt Dolphinokból áll. A BYD így – egyelőre – legálisan megkerüli az esetében 17 százalékos uniós büntetővámot. Kérdés, az Európai Bizottság mennyire lesz toleráns és meddig hagyja a kiskapu szélesre tárását.
Kriván Bence
2025.08.27, 12:30

Közel ezer, Thaiföldön összeszerelt BYD Dolphint rakodtak be a kínai autógyártó tengeri flottájának utolsó, hetedik hajójába, a BYD Zhengzhou-ba, amely első útján épp Európába tart, s kis kitérővel felvette fedélzetére ezt a a szállítmányt.

BYD
Az első thaiföldi BYD Dolphin szállítmányból még nem jut Magyarországnak / Fotó: Vémi Zoltán

Az elektromos autókat az Egyesült Királyság, Németország és Belgium piacán értékesítik. Ez az első alkalom, hogy eredetileg kínai részegységekből saját, külföldi gyárában összeszerelt autókat exportál harmadik ország(ok)ba a BYD, újabb lépést téve a globalizációs terjeszkedési stratégiájának végrehajtásában. 

Kihasználja a kiskaput a BYD

A BYD thaiföldi exportjával egy kiskaput használ ki, ugyanis az autógyártásáról egyáltalán nem híres távol-keleti ország uniós vámszempontból szűz területnek számít, azaz rá csak az általános 10 százalékos alapvám vonatkozik, míg az echte kínai BYD-ek után e felett még 17 százalékos extra vámot is le kell szurkolniuk. Az pedig versenyszempontok miatt nem kis különbség

Nagy kérdés, hogy az Európai Bizottság mennyire lesz rugalmas ebben az esetben, hiszen 

a thaiföldi gyártás alapvetően kínai egységek összeszerelését jelenti, a hozzáadott-érték még alacsony. 

A thaiföldi üzemben tavaly júliusi átadása óta több mint 90 ezer elektromos autót szereltek össze, a gyárat évi 150 ezer darabos kapacitásúra méretezték, de a termelés felfuttatását eleve fokozatosan tervezték a Rayong tartományban, azon belül a Nikhom Phatthana ipari parkban kialakított 96 hektáros telephelyen, ahol akkugyártás is folyik kisebb tételben. A gigantikus üzemben a BYD szinte teljes kommersz modellpalettáját gyártani tudják,így

  • a Dolphin,
  • az Atto 3,
  • a Seal (Seal 5 DM-i)
  • és a Sealion 6 (Seal 6) DM-i

is készülhet itt, de most a Dolphin összeszerelésére álltak rá. A gyár kezdetben a jobb-kormányos (RHD) piacokat célozta meg, (Thaiföld, Japán, Ausztrália stb.), de mára bal-kormányos (LHD) járművek európai exportra történő összeszerelését is elindították. 

A BYD Dolphint Magyarországon 11 millió forint körüli induló áron kínálják / Fotó: BYD 

A BYD a globalizációs törekvései keretében Magyarországon, Törökországban, Pakisztánban, Malajziában, Etiópiában, Üzbegisztánban és Brazíliában épít gyárat, utóbbi három már elkészült, míg a mexikói terveiket egyelőre jegelik az amerikai vámintézkedések és a kínai autók adminisztratív eszközökkel történő piaci kiszorítása miatt.

Egyre jelentősebb a BYD exportja

A BYD a világ legnagyobb új generációs autógyártójának számít, júliusban összesen 344 296 villanyautót és tölthető (plug-in) hibridet autót értékesített világszerte, ami éves összevetésben 0,56 százalékos bővülés, viszont az előző havinál 10 százalékkal kevesebb – ami meglepő a BYD dinamikus növekedését tekintve. 

Ebből a mennyiségből 80 737 darab ment exportra, ami 10,3 százalékos plusz a júniusihoz, és 169 százalékos a tavaly júliusihoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a BYD figyelme a kínai autópiac telítődésével párhuzamosan egyre inkább a külpiacok felé irányul.

