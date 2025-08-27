Árat emel szeptembertől a Coca-Cola: erre jobb, ha a magyarok is figyelnek – ennyivel lesz drágább a Fanta és a Sprite is

A Coca-Cola Europacific Partners, a német palackozó és forgalmazó szeptembertől újabb áremelést vezet be. A döntés minden fő márkát érint, így a Coca-Colát, a Fantát és a Sprite-ot is. A Bild beszámolója szerint a drágulás ezúttal is a kétjegyű arány alatt marad, vagyis a fogyasztók 2 és 9 százalék közötti plusz költséggel számolhatnak.

A Coca-Cola szeptembertől ismét emeli az árait Németországban, a drágulás mértéke a kétjegyű tartomány alatt marad, vagyis 2–9 százalék közötti lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

A háttérben a vállalat szerint elsősorban az emelkedő energiaköltségek és a bérnyomás áll. Bár a cukor ára jelenleg alacsonyabb, ez a hatás a hosszú távú szerződések miatt nem érződik a rövid távú beszerzéseknél. A lépés így egyértelműen a működési kiadások fedezését célozza.

Minden évben drágulhat a Coca-Cola?

Az időzítés sem véletlen: legutóbb 2024 szeptemberében emelt a vállalat, akkor is hasonló mértékben. A mintázat arra utal, hogy a cég évente egyszer, az inflációs környezethez igazítva hajt végre áremelést.

A végső ár ugyanakkor nem a gyártó, hanem a kiskereskedelem kezében van. A szupermarketek és diszkontláncok döntenek arról, hogy a beszállítói költségnövekedést teljes mértékben, részben vagy egyáltalán nem hárítják át a vásárlóra. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban a legtöbb bolt a magasabb árakat közvetlenül érvényesíti a polcokon.

Miért fontos ez? Mert a Coca-Cola árstratégiája sokszor irányt mutat más nagy italgyártóknak is. Ha a német piacon sikeresen át tudja vinni az emelést, a régiós országokban – így Magyarországon – is reális forgatókönyv lehet a következő hónapokban egy hasonló drágulás.