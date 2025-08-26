Erre összpontosítanak az Nvidia befektetői: folytatódik Washington és Peking kereskedelmi háborúja?

A kínai üzlet lesz a befektetők figyelmének középpontjában, amikor az Nvidia, a mesterségesintelligencia- (MI) csipek gyártója szerdán közzéteszi eredményeit, miután szokatlan megállapodást kötött a Trump-adminisztrációval, és Peking ezt követően erőfeszítéseket tett az import leállítására.
A Reuters cikke emlékeztet, hogy Washington és Peking folyamatos kereskedelmi háborújának kereszttüzében az Nvidia kínai üzletágának sorsa attól függ, hogy a világ két legnagyobb gazdasága hogyan viszonyul a vámtárgyalásokhoz és a csipkereskedelem korlátozásához.
Korábban a Világgazdaság megírta: a vámháború, kereskedelmi háború – ezekről hallunk rengeteget, miközben a kíméletlen globális gazdasági-politikai rivalizálásnak van egy mellékfrontja, amelyet akár a főfrontnak is tekinthetünk: a csipháború.
A csip minden csúcstechnológia lelke, minél fejlettebb, annál inkább, és most ezen a fronton történt fontos fejlemény:
a világ egyik legfontosabb gyártója dobta ki a kínai résztvevőket a világ legfejlettebb csipjeinek előállításából.
A mesterségesintelligencia-csipek úttörője a közelmúltban beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok kormányának a Kínába irányuló eladásai 15 százalékát fizeti exportengedélyekért cserébe Peking – annak ellenére, hogy Kínában hatalmas az igény az Nvidia csipjeire –, és sürgette a hazai vállalatokat, hogy biztonsági aggályok miatt korlátozzák a vásárlásokat.
Az Nvidia felszólított néhány beszállítót, hogy függesszék fel a Kínába szánt H20 csipek gyártását. A Reuters azonban arról számolt be, hogy az Nvidia egy új és erősebb csipet fejleszt Kína számára.
Először is tisztáznunk kell a két kormány helyzetét, hogy Kína akarja-e a csipeket, és hogy a kormányzat engedélyezni fogja-e
– mondta Jamie Meyers, az Nvidia részvényesének, a Laffer Tengler Investmentsnek a vezető elemzője. „És ha igen, hogyan fog ez működni?” – tette hozzá.
Az elemzők szerint azonban az MI-csipek piaca összességében fellendülőben van, a kereslet pedig olyan tech óriásoktól érkezik, mint a Meta és a Microsoft, amelyek bővítették tőkeköltségvetésüket.
Jensen Huang vezérigazgató kereslettel kapcsolatos pozitív kommentárja mégis fellendítheti a mesterséges intelligencia részvényeit, amelyek az utóbbi időben elkeltek, mivel a befektetők aggódnak amiatt, hogy túl magasra értékelhetik őket.
Az Nvidia részvényei több mint egyharmadával emelkedtek 2025-ben, ami kisebb növekedés az adott időszakban, mint az előző két évben. Ez még mindig meghaladja a tágabb csipindex több mint 15 százalékos növekedését.
