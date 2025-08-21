Befülledt a luxus, az Estée Laudernek sürgősen tanácsadókra van szüksége, és árat csökkent – Európában is

Az Estée Lauder szerdán közölte: külső tanácsadókat bízott meg a márkái felülvizsgálatával annak érdekében, hogy gyorsabban fordíthassa értékesíései évek óta tartó visszaesését, amit a júniusban zárult pénzügyi éve eredményeinek friss jelentése is tükröz. A vállalat részvényei zuhantak, és a bejelentés azzal együtt sem tudta ezt megállítani, hogy bizonyos termékeik árának csökkentéséről is beszámoltak.

A konferenciahíváson, amelyen az eredményeket elemezték, Stéphane de La Faverie vezérigazgató az eredménybeszámoló konferenciahívásán elmondta, hogy a cég újragondolja portfólióját annak érdekében, hogy

a közép- és hosszú távon a legnagyobb megtérülést hozó lehetőségekre összpontosítson.

a felülvizsgálat eredményeiről később tájékoztatnak – írta a Bloomberg.

Az Estée Lauder, La Mer, MAC, Too Faced és a Bobbi Brown márkák is visszaestek

Az Estée Lauder bőrápolási termékeket, kozmetikumokat, hajápolási cikkeket és parfümöket forgalmaz. A pénzügyi évben a bőrápolási üzletág eladásai 12 százalékkal estek vissza,

főként az Estée Lauder és a La Mer márkák gyengélkedése miatt.

A sminktermékek forgalma 5 százalékkal csökkent a MAC, a Too Faced és a Bobbi Brown márkák visszaesése miatt,

és az Aveda bevételei is mérséklődtek.

A cég részvényei több mint 4 százalékot buktak a New York-i kereskedésben, igaz hogy az év eleje óta még így is 16 százalék az emelkedésük. így is 20%-kal emelkedtek, meghaladva az S&P 500 index teljesítményét.

A pénzügyi évre részvényenként 1,90–2,10 dollár közötti korrigált nyereséget várnak, ami elmarad az elemzői várakozásoktól a Bloomberg felmérése szerint. A vállalat mintegy 100 millió dolláros profitcsökkenésre számít az emelkedő amerikai vámok miatt.

A kozmetikai vállalat költségeket csökkent

De la Faverie költségcsökkentésbe kezdett:

dolgozókat bocsát el és kiszervez bizonyos szolgáltatásokat,

miközben befektet abba, hogy több bőrápolási és kozmetikai terméket értékesítsen az Amazonon, a TikTokon és más platformokon.

Ez elmozdulás a hagyományos áruházakra épülő modelltől, amely eddig a vállalatot jellemezte.

Kemény versenyt támaszt a L’Oréal

A vállalat bajban van a kínai piacon, ahol a kereslet lassult, miközben az Egyesült Államokban egyre inkább alulmarad az új szereplőkkel és a rivális L’Oréal SA márkáival szemben.