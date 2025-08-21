Deviza
Befülledt a luxus, az Estée Laudernek sürgősen tanácsadókra van szüksége, és árat csökkent – Európában is

Nem keltettek örömet az amerikai kozmetikai óriás éves eredményei. Az Estée Lauder részvényeinek zuhanását az sem tudta megállítani, hogy bejelentette, külső tanácsadókat bízott meg márlái felülvizsgálatával,és hogy csökkenti bizonyos termékei árait. A vállalat a kínai és az amerikai piacon is bajban van.
Pető Sándor
2025.08.21., 07:05

Az Estée Lauder szerdán közölte: külső tanácsadókat bízott meg a márkái felülvizsgálatával annak érdekében, hogy gyorsabban fordíthassa értékesíései évek óta tartó visszaesését, amit a júniusban zárult pénzügyi éve eredményeinek friss jelentése is tükröz. A vállalat részvényei zuhantak, és a bejelentés azzal együtt sem tudta ezt megállítani, hogy bizonyos termékeik árának csökkentéséről is beszámoltak. 

Estée Lauder To Cut Up To 7,000 Jobs In Corporate Overhaul
Az Estée Lauder árai csökkentésével szeretné visszanyerni a fogyasztókat Fotó: Yuki Iwamura

A konferenciahíváson, amelyen az eredményeket elemezték, Stéphane de La Faverie vezérigazgató az eredménybeszámoló konferenciahívásán elmondta, hogy a cég újragondolja portfólióját annak érdekében, hogy

a közép- és hosszú távon a legnagyobb megtérülést hozó lehetőségekre összpontosítson.

a felülvizsgálat eredményeiről később tájékoztatnak – írta a Bloomberg.

Az Estée Lauder, La Mer, MAC, Too Faced és a Bobbi Brown márkák is visszaestek

Az Estée Lauder bőrápolási termékeket, kozmetikumokat, hajápolási cikkeket és parfümöket forgalmaz. A pénzügyi évben a bőrápolási üzletág eladásai 12 százalékkal estek vissza,

  • főként az Estée Lauder és a La Mer márkák gyengélkedése miatt.
  • A sminktermékek forgalma 5 százalékkal csökkent a MAC, a Too Faced és a Bobbi Brown márkák visszaesése miatt, 
  • és az Aveda bevételei is mérséklődtek.

A cég részvényei több mint 4 százalékot buktak a New York-i kereskedésben, igaz hogy az év eleje óta még így is 16 százalék az emelkedésük.  így is 20%-kal emelkedtek, meghaladva az S&P 500 index teljesítményét.

A pénzügyi évre részvényenként 1,90–2,10 dollár közötti korrigált nyereséget várnak, ami elmarad az elemzői várakozásoktól a Bloomberg felmérése szerint. A vállalat mintegy 100 millió dolláros profitcsökkenésre számít az emelkedő amerikai vámok miatt.

A kozmetikai vállalat költségeket csökkent

De la Faverie költségcsökkentésbe kezdett: 

  • dolgozókat bocsát el és kiszervez bizonyos szolgáltatásokat,
  •  miközben befektet abba, hogy több bőrápolási és kozmetikai terméket értékesítsen az Amazonon, a TikTokon és más platformokon.
  •  Ez elmozdulás a hagyományos áruházakra épülő modelltől, amely eddig a vállalatot jellemezte.

Kemény versenyt támaszt a L’Oréal 

A vállalat bajban van a kínai piacon, ahol a kereslet lassult, miközben az Egyesült Államokban egyre inkább alulmarad az új szereplőkkel és a rivális L’Oréal SA márkáival szemben.

De la Faverie azon is dolgozik, hogy csökkentse a vállalat függőségét a kínai és dél-koreai duty free üzletektől, amelyek közvetlenül a pandémia után a cég bevételének akár egyharmadát is adták. Azóta az eladások zuhantak, miközben a kínai fogyasztók ismét a külföldi utazásokat választják a kozmetikumok vásárlása helyett.

Az áraknak is csökkenniük kell, de nem minden termékre

La Faverie egy interjúban azt is elmondta a hírügynökségnek, hogy bizonyos termékek árát a vásárlók megnyerése érdekében csökkentik – egy olyan időszakban, amikor sok fogyasztói termékeket forgalmazó amerikai cég a vámköltségek emelkedése miatt árakat emel.

Abban a percben, hogy megtesszük, sokkal több fogyasztó gravitál (az olcsóbb termékek felé)

– mondta.

A vállalat közlése szerint csökkentette az árakat például a Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion termékén Európában, a Közel-Keleten és Afrikában; a MAC Studio Fix alapozóin az Egyesült Államokban, valamint más MAC-termékeken Indiában.

A csökkentések azonban nem általánosak, és „ott fogunk árat emelni a vámok ellensúlyozására, ahol van ármeghatározó erőnk” – mondta De La Faverie. Hozzátette: a vállalat arra számít, hogy a jelenlegi, jövő júniusban záruló pénzügyi évben az árak összességében alacsony egy számjegyű százalékkal emelkednek, összhangban az elmúlt évek átlagos éves áremeléseivel.

A vállalat a kínai és az amerikai piacon is bajban van.Az árcsökkentés Európát is eléri.
Magyar és svéd Gripenenek szálltak fel a Lettország légtérében.
Ahhhoz, hogy az Aramco vonzó legyen a részvényesek számára, és Szaúd-Arábia sikerrel finanszírozza részvényeladásokból jövőbeni terveit az ország átalakítására, radikális változásokra lenne szükség az olajóriásnál.

