Fox One: indul az amerikai médiaóriás 20 dolláros streamingcsomagja élő sporttal és hírekkel

A Fox Corporation újabb lépést tesz a streamingpiac meghódítása felé: augusztus 21-én elindul a Fox One, egy előfizetéses platform, amely egyesíti a Fox márkák zászlóshajó tartalmait – köztük élő hírműsorokat, sportközvetítéseket és szórakoztató programokat. A havi díj 20 dollár, amiért a felhasználók hozzáférhetnek például a Fox Sports közvetítéseihez, a Fox News élő adásaihoz, valamint az NFL és az egyetemi futballszezon kiemelt eseményeihez.

A Fox augusztus 21-én indítja el új streamingplatformját, a Fox One-t, amely havi 20 dolláros áron kínál élő műsorokat a Fox, a Fox Sports és a Fox News csatornákról / Fotó: NurPhoto via AFP

Lachlan Murdoch vezérigazgató az augusztus 5-i gyorsjelentésen hangsúlyozta: a Fox One-t elsősorban azoknak szánják, akik soha nem fizettek elő kábelcsomagokra, és nem is tervezik azt. A cél tehát nem a teljes piac meghódítása, hanem egy jól körülhatárolt réteg kiszolgálása. A szolgáltatás indulása épp időben jön az egyetemi futballidény startjához, az NFL szezon kezdetéhez és az MLB rájátszáshoz.

Továbbra is a hagyományos tévécsomagot tartjuk a legértékesebb elosztási csatornának, de világosan látjuk, hogy az új generáció más módon fogyaszt tartalmat

– mondta Murdoch. Hozzátette: a Fox One mellett továbbra is jelentős szerepet szánnak a Tubi nevű ingyenes platformnak, amelynek felhasználóinak kétharmada már most is „kábelmentes”.

Fox One: bővíthető, de célzott szolgáltatás

A platform a Bloomberg értesülései alapján nem tartalmazza automatikusan a cég többi streamingszolgáltatását, a Fox Nationt és a B1G+-t, ám ezeket a platformon belül külön díj ellenében elérhetővé teszik. A Fox One-Fox Nation csomag ára 24,99 dollár havonta.

A szolgáltatás mesterséges intelligenciával támogatott, személyre szabott ajánlórendszert kínál, amely az élő és on-demand tartalmakat egységes élménnyé formálja. A fejlesztés költségeit a vállalat „visszafogottnak” nevezte, hiszen főként a meglévő televíziós tartalmak újracsomagolásáról van szó.

Pete Distad, a Fox közvetlen fogyasztói üzletágának vezetője szerint a Fox One egyszerre kínál élő híreket, sportot és szórakoztatást, olyan felhasználóknak, akiket eddig nem ért el a fizetős tévés modell. „Ez a szolgáltatás tökéletesen illeszkedik a Fox márkaportfóliójába, és olyan felhasználóknak szól, akik célzott, prémium élményt keresnek hagyományos tévé-előfizetés nélkül.”