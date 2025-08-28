MÁV: már több vasútállomás felújítása is megkezdődött – rá sem lehet majd ismerni ezekre a megállókra

Már három helyen is elkezdődött a vasútállomások felújításaval – közölte a MÁV a Facebookon.

MÁV: már több állomás felújítása is megkezdődött / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A MÁV csoport saját finanszírozású, országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínen állomásfelújítási programot hirdetett.

A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.

A vasúttársaság közlése szerint

Poroszló vasútállomáson hamarosan modernebb környezetben várhatják a vonatokat az utasok.

A projekten belül a felújítások már elkezdődtek Esztergom-Kertvárosban

és Leányváron is.

Poroszlón megújul a felvételi épület homlokzata és nyílászárói, teljes körű korszerűsítést kap a váróterem új burkolatokkal és klimatizálással.

Az akadálymentes közlekedést rámpa és új járdaburkolat biztosítja, valamint kerékpáros pont is létesül tárolókkal és kültéri bútorokkal. A tervek között szerepel akadálymentes parkoló kialakítása is.

A felújítási program keretében több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük, ami már biztos: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.

Összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:

a Keleti,

Nyugati,

Déli,

Kelenföldi pályaudvar esetében,

illetve

a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomás átalakításában.

A Világgazdaság korábban megtudta, hogy

a nagy pályaudvarok mellett a szolnoki vasútállomáson is elindulhatnak a munkálatok, azonban a megyei jogú város állomásánál nem vonnának be magántőkét.

Lázár János elárulta, hogy nemcsak a szolnoki vasútállomás pályafelújítására, hanem az egész állomás megújítására is az Európai Beruházási Banktól (EIB) akarnak hitelt kérni.