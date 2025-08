Árat emel a Nintendo: a videójáték-piac is hevesen reagál az amerikai vámokra – a Switch 2 egyelőre megúszhatja a drágulást

A Nintendo pénteken jelentette be, hogy augusztus 3-tól emeli az eredeti Switch konzolcsaládhoz tartozó termékek – köztük a klasszikus Switch, a Switch Lite és az OLED modell – árát az Egyesült Államokban. Az áremelés érinti a kapcsolódó kiegészítők egy részét is. A vállalat közleménye szerint a lépésre „a piaci feltételek alapján” kerül sor, konkrét árakat ugyanakkor nem közöltek.

Augusztus 3-tól emeli az eredeti Switch konzolcsalád árát az amerikai piacon a Nintendo / Fotó: Issei Kato / REUTERS

A CNBC értesülései alapján viszont a június elején megjelent Switch 2 konzol ára nem változik, amely továbbra is 450 dollárba kerül. Ugyanez érvényes a digitális és fizikai Switch-játékokra is. A Nintendo ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jövőben ezeknél is szükség lehet ármódosításokra.

Bankot robbantott a Nintendo

A japán vállalat a döntést azután közölte, hogy pénteken közzétették az első negyedéves pénzügyi eredményeket, amelyek meghaladták az elemzői várakozásokat. A június 5-én megjelent Switch 2 konzolból eddig 5,82 millió darabot adtak el világszerte. A cég fenntartja az idei pénzügyi évre vonatkozó, 15 milliós értékesítési célját, bár egyes elemzők szerint ez óvatos becslés.

A Switch 2 megjelenése egyébként az amerikai elnök, Donald Trump által újraélesztett kereskedelmi háború közepén történt. A 450 dolláros konzol bevezetésére akkor került sor, amikor Trump ideiglenesen felfüggesztette a Japán és Vietnám elleni újabb vámemeléseket. Azóta azonban ismét változtak az amerikai vámfeltételek: a Trump-kormány pénteken újabb „kölcsönös” vámintézkedéseket jelentett be több országgal szemben, tíz és negyvenegy százalék közötti kulcsokkal.

A Nintendo nem kommentálta közvetlenül, hogy a mostani áremelés összefüggésben áll-e az új amerikai vámokkal, de iparági szakértők szerint a változó geopolitikai környezet mindenképpen hatással lehet a globális ellátási láncokra és az árképzésre.