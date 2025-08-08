Amerikai kézben a becsődölt Northvolt, de a kínai akkugyártóknak még nincs miért izgulniuk

A Lyten nevű kaliforniai startup vásárolja meg azt, ami a páneurópai akkumulátorgyártás egykori reménysége, a csődbe ment Northvolt romjaiból még hátramaradt. Dan Cook, a Lyten vezérigazgatója a pénzügyi részletekről nem kívánt beszélni, de annyit elmondott a Bloombergnek, hogy a vételár jelentősen alatta van az átvett eszközök 5 milliárd dollár körüli becsült értékének.
A lítium-kén (Li-S) akkumulátorok fejlesztésével foglalkozó Lyten színre lépése logikus volt azután, hogy tavaly novemberben megvették a Northvolt kaliforniai San Leandróban lévő akkumulátorgyárát, amelyhez az anyacég 2021-ben jutott hozzá a Cuberg felvásárlásával. A Cuberg azóta a Northvolt leányvállalatként működött, de továbbra is a saját nevén végzett K+F tevékenységet.
A bázist a Lyten lítium-kén akkumulátorainak gyártására állítják át, ehhez 20 millió dolláros fejlesztést hajtanak végre. A Stellantis autógyártó támogatását élvező Lyten emellett a múlt hónapban megvette a Northvolt lengyelországi érdekeltségeit azzal a céllal, hogy Európába hozza az új technológiát képviselő Li-S akkuk gyártását.
Emellett a Northvolt VI-et, a svéd cég kanadai Québec tartományban lévő, utolsó pártában maradt (leendő) gyárát is kinézték maguknak, várhatóan ahhoz is mélyen áron alul tudnak hozzájutni a kanadai kormány közreműködésével.
Ez a Montreal közelében megvalósuló projekt építési szakaszban van, a Northvolt észak-amerikai egysége önállóan vitte tovább, de már a Lyten anyagi és szakmai támogatásával. A kaliforniai cég kötelező érvényű vásárlási szerződést köt hamarosan a kanadai kormánnyal, amely 174 millió dolláros hitellel támogatja az építkezést, s amelyhez a Lyten is hozzátette a maga 146 millió dollárját. Visszatérve Európába, a mostani adásvétel magába foglalja
Dan Cook megígérte, hogy beruházási terveik megvalósítása érdekében szoros együttműködést építenek ki a svéd, a lengyel és a német kormánnyal. Első lépésben haladéktalanul újraindítják az akkugyártást Skellefteában, amit a csődgondnok júniusban állított le, bizonytalanná téve az ott dolgozó háromezer munkás egzisztenciáját.
Kérdés persze, hogy mit fognak most gyártani, ugyanis a korábbi megrendelések kifutottak, a csőd miatt újakat már nem tudtak felvenni. A Lytennek erre is lett válasza, a lítium-ion akkuk gyártása mellett a Li-S akkuk gyártása párhuzamosan folyik majd, s olyan hatékonysággal, hogy a mostani tervek szerint 18-24 hónapon belül már üzemi szinten nyereségessé tudják tenni a termelést.
Cook elmondta, hogy a bővülő európai akkumulátorigényekre alapozva felkeresik a Northvolt volt megrendelőit és megpróbálják visszanyerni beszállítói státuszukat, amire jó esélyekkel indulnak. A Lytent 2015-ben alapították, legnagyobb befektetői közé tartozik
A cég az amerikai autóipar akkumulátorigényének csökkenését látva az energetika más területein akar piaci sikereket elérni, így a katonai drónokhoz szállít akkukat és a telepített energiatárolási megoldásokkal is foglalkozik. Érdekesség, hogy Horváth László személyében nemzetközi fejlesztési programokért felelős alelnöke is van a Lytennek.
Lehúzza a rolót a bennszülött európai akkugyártás reménysége, a CATL se menti meg
A korábban versenyképesnek tűnő alternatívát nyújtó európai társaságok csődöt mondtak. A Northvolt és a Britishvolt összeomlott, a svédek óriásgyárára is lakat kerül június végén, ha addig valami csoda nem történik. A kínaiak eközben élvezik az előadást.
