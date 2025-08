A Novo Nordisk egyeseknek a pocakját, a dánoknak a pénztárcáját apasztotta le – és egyéb havária is adódhat

Ez nem kevesebb, mint az éves magánfogyasztás 3 százaléka. A dán kiskereskedelmi forgalom ennél kevesebbel, 1,4 százalékkal bővült éves összehasonlításban júniusban, és az is megtörténhet, hogy a megtakarításokat ért csapás akár az amúgy sem acélos bolti fogyasztást is visszaveti.

Teljesen elképzelhető, hogy egyes dán befektetők visszafogják magukat ezután olyan dolgokban, mint az újautó-vásárlás vagy a drága nyaralás

– idézi a hírügynökség Mikael Bakot, a Dán Részvényesek Szövetsége vezérigazgatóját.

A fogyasztásra, az exportra, sőt a korona árfolyamára és a dán kamatokra is lehetnek következmények

Az állami pénzügyi felügyelet már export-előrejelzését is csökkentette a Novo májusi profitfigyelmeztetése után.

Még a korona árfolyamára és a kamatokra is hatással lehet, ami történik. A Novo Nordisk hatalmas exportja ugyanis erősítette a korona árfolyamát, emiatt a dán jegybanknak az Európai Központi Banké alatt kellett tartania kamatait, hogy az árfolyamot a meghatározott sávban tartsa. Ha a korona Novo gyengélkedése miatt megbicsaklana, az akár jegybanki kamatemelésekhez is vezethet.

A Novo kisebb növekedése kisebb GDP-növekedést jelent Dániában, ez ilyen egyszerű

– vélte Las Olsen, az ország legnagyobb bankja, a Danske főközgazdásza.

Fontos azonban, hogy a Novo nem visszaesik, hanem lelassult. Ha kilaposodik a görbe, akkor Dánia búcsút mondhat a leggyorsabban növekvő európai gazdaságok klubjának – hangsúlyozta Olsen.

Soren Kristensen, a Sydbank főközgazdásza is óvott az ellen, hogy a Novo Nordisk e heti szenvedésébe túl sokat olvassunk bele. Azt jósolta, hogy az évtized végét is túlhaladóan nőni fog a vállalat bevétele és profitja, és amíg ez így van, addig a dán gazdaság is profitál a vállalatból. Ami megváltozott, szerinte: a Novo „kicsit sérülékenyebb helyzetben van”, mint korábban gondolni lehetett.

