német autó
elektromos autók
Stellantis
Opel

Hátraarc az Opelnél, szó sincs már teljes elektromos fordulatról

A német autógyártó meghallotta a vevők szavát. A Stellantis csoporthoz tartozó Opel visszatér a Multi Energy elvhez.
Murányi Ernő
2025.08.31., 14:29

Az Opel visszakozik korábbi a merész bejelentésétől, amely szerint 2028-tól Európában csak elektromos autókat értékesít. Ez a stratégia már a múlté – írja Kronen Zeitung.

OPEL GRANDLAND X opel
Az Opel visszatér a Multi Energy elvhez / Fotó: TT News Agency via AFP

Újra a vevők kedvében járna az Opel 

Ehelyett ismét a „Multi Energy” elv érvényesül, vagyis a klasszikus belső égésű motoroktól a hibrideken át az akkumulátoros autókig minden párhuzamosan elérhető lesz.

A fordulatot a német autógyártó a vevők kiszolgálásával indokolja. Aki benzinmotort akar, az azt kapjon – mondják. 

A választhatóság pedig nem feltétlenül korlátozódik 2028-ra, ha a kereslet másképp alakul, azt követően is nyitva hagyjuk a lehetőséget

– hangzik a nyilatkozat Rüsselsheimből, az Opel székhelyéről. 

Minden modell különböző hajtásláncokkal lesz kapható, például akkumulátorral, plug-in hibriddel, sima hibriddel vagy akár tisztán belső égésű motorral.

Florian Huettl, az Opel vezérigazgatója még 2023-ra ígérte a teljes elektromos fordulatot, ám a valóság felülkerekedett a vízión. 

Az Opel anyavállalata, a Stellantis csökkenő jövedelmezőséggel küzd, ezért például a tervezett akkumulátorgyár megvalósítását jegelték Kaiserslauternben. Ezzel a háttérrel az Opel is könnyebben adja a rugalmasat, még ha ez esetleg a vevők egy része szemében hitelességi problémát okoz is.

Döntsön a piac!

Az Opel azonban természetesen nem szakít teljesen az elektromos átalakulással. Az olyan kulcsfontosságú piacokon ugyanis, mint például Németország, Franciaország vagy Nagy-Britannia, továbbra is kelendők az elektromos autók, amit a politikai programok és a javuló infrastruktúra is támogat. 

A menedzsment továbbra is hangsúlyozza, hogy a vállalat technikailag készen áll a teljesen elektromos jövőre, és továbbra is azzal büszkélkedik, hogy az első német autógyártó, amely komplett modellpalettáját megalkotta elektromos verzióban is.

A tény azonban tény marad: a kizárólagos e-stratégia egy választható stratégiává változott. Az elektromos autók térnyerése cél marad, ám a belső égésű motorok továbbra is a kínálatban lesznek. 

Végül a piac dönt, a vevő olyan autót kap majd, amilyet szeretne. Ez nem is rossz alternatíva, valami ilyesmit jelent a piacgazdaság.

11 perc
vasút

A magyar vasút a kanyarban sincs Kína mérnöki csodáihoz képest – videó a legnagyobb pályaudvarról

Az elmúlt évek kínai vasúti fejlesztései rekordot hoztak.
2 perc
Francois Bayrou

Ünnepnapcsonkítás a termelékenységért: befoltozható-e több munkával a költségvetési hiány?

A kipihent munkavállaló teljesítménye sokkal fontosabb tényező.
4 perc
elektromos autók

Hátraarc az Opelnél, szó sincs már teljes elektromos fordulatról

A német autógyártó meghallotta a vevők szavát.

