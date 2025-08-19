Leállások lesznek az OTP-nél – jobb, ha előre tervez

Az OTP Bank több digitális szolgáltatásában korlátozásokra kell számítani a közeljövőben fejlesztések miatt. A változások érintik az internet- és mobilbankot, az alkalmazásokat, valamint a lakossági hitel- és folyószámla-funkciókat is, rövid és hosszabb kiesések formájában.
A pénzintézet közleménye szerint a digitális fejlesztések zökkenőmentes bevezetése érdekében több előre tervezett szolgáltatáskiesés várható a következő hetekben. Az intézkedés célja az ügyfélelvárások teljesítése, valamint az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak való megfelelés – írta az OTP.
Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg tranzakcióikat a kiesések idejére, és szükség esetén használjanak alternatív banki megoldásokat.
A bank hangsúlyozza, hogy a fejlesztések hosszú távon javítják a digitális szolgáltatások minőségét és biztonságát.
Valami nagyon nem stimmel az OTP-nél: duplán vonják le a vásárlások összegét – megszólalt a bank
Az OTP Banknál egy technikai hiba miatt több ügyfél számláján duplán jelentek meg tranzakciók, amit a bank elismert. A pénzintézet jelezte: egy külső szolgáltató hibázott, és mindent megtesznek, hogy újra a helyes egyenleg jelenlen meg az érintettek számláján.
