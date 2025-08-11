Nagy tervei vannak a Revolutnak Magyarországon – fontos változások jönnek

Fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevezhet ki a Revolut Magyarországon – mondta Mariia Lukash, a társaság Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője a Portfoliónak.

A Revolut változásokat tervez Magyarországon. Kétmillió ügyfele van a cégnek Magyarországon / Fotó: NurPhoto / AFP

Elmonda, hogy

kétmillió ügyfél jelentős mérföldkő a cég életében, mintegy 33 százalékos növekedést értek el Magyarországon egy év alatt.

„A piaci penetrációnk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22 százalék fölött van, de a határ a csillagos ég” – tette hozzá.

Mariia Lukash arról is beszélt, hogy Magyarországon is nyereségesek, de azt például nem tudta megmondani, hogy mikor lesz elérhető az első hiteltermékük itthon. Hozzátette, hogy igyekeznek egyébként minden piacukra olyan termékeket bevezetni, amelyekre van igény.

Szerinte Magyarországon az emberek inkább a megtakarításokat keresik, ezért indította ilyen szolgáltatást itthon.

Arra a kérdésre, hogy a Revolut még nem kapta meg az EU kriptovaluta-kereskedési (MiCA) engedélyét azt modnta, hogy ez még folyamatban van.

„Mivel nem csak rajtunk múlik, hogy mikor kapjuk meg, nem tudok konkrét időpontot sem említeni. Jelenleg az elvárásainknak megfelelően haladunk az összes kérelmezett engedéllyel kapcsolatban.

Már több mint 30 országban rendelkezünk teljes körű banki engedéllyel minden szolgáltatástípusra, és egyedül tavaly 10 további engedélyt kérelmeztünk különböző szolgáltatásokra különböző országokban”

– fejtette ki.

„Tervezzük helyi fiók nyitását és helyi vezető kinevezését, mindez folyamatban van.

Stratégiai irányunk, hogy tovább növekedjünk és fejlesszük a piacot. Remélhetőleg mindez hamarosan megvalósul, a nagyon közeli jövőben” – mondta a cég Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője