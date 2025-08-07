Magyarországra költözött a német fegyvergyártó óriás: kiderült az igazság, Ukrajna megnyugodhat – tele a padlás megrendelésekkel

A Rheinmetall csütörtökön közzétett gyorsjelentése szerint 2,43 milliárd eurós árbevételt ért el 2025 második negyedévében, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól. A német hadiipari óriás által közzétett konszenzus 2,53 milliárd euróra számított, így a valós adat mintegy 100 millió euróval volt alacsonyabb a piaci előrejelzéseknél.

A vártnál enyhébben alakult a Rheinmetall második negyedéves bevétele, elsősorban német védelmi szerződések csúszása miatt / Fotó: Breakingdefense

Rheinmetall: mit számít egy kis visszaesés?

A vállalat elsősorban a német védelmi szerződések odaítélésének késlekedésével indokolta a gyengébb adatot, ugyanakkor a menedzsment nem változtatott a 2025-ös évre vonatkozó tervein. Eszerint a Rheinmetall legalább 25–30 százalékos árbevétel-növekedést vár az előző évi 9,75 milliárd eurós szinthez képest.

A megrendelésállományunk tele van, és a jövőben is növekedni fog

– nyilatkozta Armin Papperger vezérigazgató, aki szerint a cég folytatja a kapacitásbővítést több európai országban, hogy ki tudja szolgálni a megnövekedett keresletet Németországban, Európában és Ukrajnában.

A vállalat rendelésállománya az év első felévben 63,2 milliárd euróra nőtt, ami óriási, több mint 30 százalékos ugrást jelent az előző év azonos időszakában mért 48,6 milliárd euróhoz képest. Ez jól tükrözi, hogy a globális geopolitikai feszültségek, valamint az európai védelmi kiadások emelkedése továbbra is erősíti a cég pozícióját.

A Rheinmetall termékei között szerepelnek harckocsik, gyalogsági harcjárművek, tüzérségi rendszerek, bombák és gránátok – a vállalat kulcsszerepet játszik az európai védelmi iparban, különösen az Ukrajnának szánt hadianyag-ellátásban.