Nagy dobás a Richternél: újabb bioszimiláris készítményük kapott engedélyt – előretörnek az európai piacon

A Richter Gedeon Nyrt. újabb fontos lépést tett az európai biotechnológiai piacon: az Európai Bizottság engedélyezte a Bio-Thera Solutions Inc. által kifejlesztett bioszimiláris készítmény, az USYMRO forgalmazását. A terméket a Richter Európában, az Egyesült Királyságban, Svájcban és több további országban értékesítheti a Bio-Therával kötött licenc- és kereskedelmi megállapodás alapján – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az USYMRO (BAT2206) célzottan blokkolja azoknak az immun-rendellenességeknek a kóros folyamatait, amelyek krónikus gyulladások kialakulásáért felelősek.
A termék bevezetése révén a Richter nem csupán a betegek hozzáférését könnyíti meg a bioszimiláris gyógyszerekhez, hanem tovább erősíti pozícióját az európai biotechnológiai piacon
– hangsúlyozta Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.
A lépés ráadásul nem az első az idén: néhány hónappal korábban az Európai Bizottság már jóváhagyta a Richter saját fejlesztésű denosumab bioszimiláris készítményeit is, így a cég portfóliója folyamatosan bővül. A társaság 2024-ben 857,6 milliárd forint árbevételt és 239,5 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 9500 és 11 260 forint között mozgott, megerősítve a befektetők bizalmát.
Ez az engedély nemcsak a Richter európai jelenlétét növeli, hanem jele annak is, hogy a magyar gyógyszergyár képes a globális biotechnológiai trendek élvonalába tartozni. Az USYMRO bevezetése a betegek számára új terápiás perspektívát nyit, miközben a cég további lehetőségeket lát a bioszimiláris gyógyszerek piacán.
