Ennyi volt: bezárt a Spar Magyarország harmadik legnagyobb városában – kiborultak a helyiek, már pletykálják, mi nyílik a bolt helyén

Már csak szemét és üres polcok maradtak a bezárt Spar helyén, újabb fejleményeket derítettek ki a szegedi üzlethelyiség lehetséges sorsáról – derül ki a Délmagyar írásából.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Június végén bezárt Szegeden a Tápai utca Spar. A környékbeliek azóta is értetlenül állnak a döntés előtt, a mai napig dühösek érte.

A bolt volt a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete, amelyet gyalogosan is könnyen elérhettek, ez nagy előnyt jelentett főleg az idősek és a kisgyermekes családok számára.

A cikk megjegyzi, hogy a közelben működik egy kis Tesco, a környéken élők többsége nem szívesen vásárol ott, tapasztalataik szerint drágább, és kevésbé érzik otthonosnak, mint a megszokott Spar üzletet.

Az üzlethelyiséget szinte már teljesen kiürítették, egy helyi kisboltos azt mondta portálnak, hogy naponta jönnek és nem üres kézzel távoznak. Pletykák szerint nemcsak bezárták, de eladásra is meghirdették az ingatlant. Mások viszont úgy tudják, hogy csupán csak kiadásra szánják.

Utánajárva a szóbeszédeknek, a lap talált információt arra vonatkozóan, hogy valóban hirdetnék a helyiséget.



