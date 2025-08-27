Deviza
EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.06 +0.2% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF424.99 +0.34% PLN/HUF93 -0.02% RON/HUF78.31 -0.02% CZK/HUF16.17 +0.13% EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.06 +0.2% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF424.99 +0.34% PLN/HUF93 -0.02% RON/HUF78.31 -0.02% CZK/HUF16.17 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15% BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ByteDance
TikTok
közösségi média
Részvényvisszavásárlás
Meta

A TikTok anyavállalata már bevételben előzi a Metát: óriási részvény-visszavásárlással ünnepelnének – Washington elől azonban nem tudnak elbújni

A ByteDance több mint 330 milliárd dollárra értékeli magát új részvény-visszavásárlási programjában. A TikTok tulajdonosa ezzel már bevételben is megelőzte a Metát, miközben az amerikai politika a jövőjét fenyegeti.
VG
2025.08.27, 20:45

A TikTok anyavállalata, a ByteDance új részvény-visszavásárlási programot indít, amely több mint 330 milliárd dolláros értékelést ad a cégnek, miután a vállalat bevételben megelőzte a Metát. Az amerikai nyomás azonban a TikTok jövőjét továbbra is bizonytalanná teszi.

tiktok bytedance
A TikTok tulajdonosa már bevételben is megelőzte a Metát, most pedig új részvény-visszavásárlási programot indít, miközben az amerikai politika a jövőjét fenyegeti / Fotó: Shutterstock

A ByteDance az őszi hónapokban indítja új dolgozói részvény-visszavásárlási programját, amely alapján a cég értékelése meghaladja a 330 milliárd dollárt. 

Ez körülbelül 5,5 százalékos emelkedést jelent fél év alatt, amikor a vállalatot még 315 milliárd dollárra árazta saját belső tranzakciója.

A friss program időzítése nem véletlen: a ByteDance a második negyedévben 48 milliárd dollár bevételt ért el, ami 25 százalékos éves növekedés. 

Ezzel a kínai óriás már a világ legnagyobb közösségimédia-vállalatává nőtte ki magát árbevétel alapján, megelőzve a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is. Az első negyedévben 43 milliárdos bevételt jelentettek, szemben a Meta 42,3 milliárdjával.

A cég pénzügyi stabilitását jól mutatja, hogy a részvény-visszavásárlásokat eddig mindig saját mérlegéből finanszírozta, szemben olyan szereplőkkel, mint a SpaceX vagy az OpenAI, amelyek befektetői tőkét vontak be a hasonló programokhoz. Ez egyértelmű jele annak, hogy a ByteDance nyereséges és likvid, ami ritkaság az ilyen méretű, tőzsdén még nem jegyzett cégek körében.

Még mindig politikai aknamező közepén áll a TikTok

A gazdasági sikerek mellett azonban egyre nagyobb árnyék vetül a cégre Washingtonból. Az amerikai kongresszus tavaly törvényt hozott arról, hogy a ByteDance-nek 2025. január 19-ig el kell adnia a TikTok amerikai üzletágát, vagy különben országos tiltás vár az alkalmazásra, amelyet 170 millióan használnak az Egyesült Államokban.

Donald Trump elnök ugyan többször adott haladékot – legutóbb szeptember 17-ig –, de az ügyben a politikai nyomás változatlan. Egyes kongresszusi képviselők szerint az elhúzódó folyamat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és az adminisztráció túl engedékeny a kínai tulajdon felett.

A Reuters információi szerint a legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg. 

A lehetséges vevők között olyan nevek szerepelnek, mint a Susquehanna, a General Atlantic, a KKR vagy az Andreessen Horowitz, míg a Blackstone nemrég kiszállt a tárgyalásokból.

A ByteDance így egyszerre áll a világ tetején és a szakadék szélén. Bevételi rekordjai és a 330 milliárd dollár feletti értékelés azt mutatják, hogy a TikTok globális piaci súlya óriási. Ugyanakkor a cég amerikai jövője politikai szeszélyektől függ, ami rövid időn belül teljesen átírhatja a pályáját. Az őszi részvény-visszavásárlás így nemcsak pénzügyi eszköz, hanem üzenet is: a ByteDance stabil és erős marad akkor is, ha a TikTok amerikai története fordulatot vesz.

Írország új vizsgálatot indított a TikTok ellen – aggódnak a Kínában őrzött adatok miatt

Új vizsgálatot indított az ír adatvédelmi szabályozó hatóság a TikTok ellen. A kínai céget korábban már 530 millió eurós bírsággal sújtotta a hatóság.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
759 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu