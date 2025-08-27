A TikTok anyavállalata már bevételben előzi a Metát: óriási részvény-visszavásárlással ünnepelnének – Washington elől azonban nem tudnak elbújni

A TikTok anyavállalata, a ByteDance új részvény-visszavásárlási programot indít, amely több mint 330 milliárd dolláros értékelést ad a cégnek, miután a vállalat bevételben megelőzte a Metát. Az amerikai nyomás azonban a TikTok jövőjét továbbra is bizonytalanná teszi.
A ByteDance az őszi hónapokban indítja új dolgozói részvény-visszavásárlási programját, amely alapján a cég értékelése meghaladja a 330 milliárd dollárt.
Ez körülbelül 5,5 százalékos emelkedést jelent fél év alatt, amikor a vállalatot még 315 milliárd dollárra árazta saját belső tranzakciója.
A friss program időzítése nem véletlen: a ByteDance a második negyedévben 48 milliárd dollár bevételt ért el, ami 25 százalékos éves növekedés.
Ezzel a kínai óriás már a világ legnagyobb közösségimédia-vállalatává nőtte ki magát árbevétel alapján, megelőzve a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is. Az első negyedévben 43 milliárdos bevételt jelentettek, szemben a Meta 42,3 milliárdjával.
A cég pénzügyi stabilitását jól mutatja, hogy a részvény-visszavásárlásokat eddig mindig saját mérlegéből finanszírozta, szemben olyan szereplőkkel, mint a SpaceX vagy az OpenAI, amelyek befektetői tőkét vontak be a hasonló programokhoz. Ez egyértelmű jele annak, hogy a ByteDance nyereséges és likvid, ami ritkaság az ilyen méretű, tőzsdén még nem jegyzett cégek körében.
A gazdasági sikerek mellett azonban egyre nagyobb árnyék vetül a cégre Washingtonból. Az amerikai kongresszus tavaly törvényt hozott arról, hogy a ByteDance-nek 2025. január 19-ig el kell adnia a TikTok amerikai üzletágát, vagy különben országos tiltás vár az alkalmazásra, amelyet 170 millióan használnak az Egyesült Államokban.
Donald Trump elnök ugyan többször adott haladékot – legutóbb szeptember 17-ig –, de az ügyben a politikai nyomás változatlan. Egyes kongresszusi képviselők szerint az elhúzódó folyamat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és az adminisztráció túl engedékeny a kínai tulajdon felett.
A Reuters információi szerint a legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg.
A lehetséges vevők között olyan nevek szerepelnek, mint a Susquehanna, a General Atlantic, a KKR vagy az Andreessen Horowitz, míg a Blackstone nemrég kiszállt a tárgyalásokból.
A ByteDance így egyszerre áll a világ tetején és a szakadék szélén. Bevételi rekordjai és a 330 milliárd dollár feletti értékelés azt mutatják, hogy a TikTok globális piaci súlya óriási. Ugyanakkor a cég amerikai jövője politikai szeszélyektől függ, ami rövid időn belül teljesen átírhatja a pályáját. Az őszi részvény-visszavásárlás így nemcsak pénzügyi eszköz, hanem üzenet is: a ByteDance stabil és erős marad akkor is, ha a TikTok amerikai története fordulatot vesz.
