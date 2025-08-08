Az ukrán vasút is befuccsolt az ukrán állam csődje után, de már intézik

Az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznyica nyilvánosságra hozta, hogy nemzetközi jogi tanácsadó cég kiválasztására írt ki pályázatot, amely segítené a vállalatot az adósságátütemezésben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők se tudnak fizetni, ahogy ez az ukrán államról magáról is kiderült az elmúlt hónapokban.

Az ukrán állami vasúttársaság sürgősen kezelni szeretné a növekvő adósságállományát a háborús körülmények között, hogy elkerülje a csődöt / Fotó: AFP

Csőd szélén táncol az ukrán állami vasút

Az Ukrzaliznyica múlt hónapban adott ki közleményt, amelyben arról számolt be, hogy a készpénzállománya az év eleje óta jelentősen csökkent, és egyre inkább nemzetközi pénzügyi intézmények finanszírozására szorul a háborús tőkekiadások és likviditási szükségletek fedezésére.

A társaság emellett már szerződést kötött a Rothschild befektetési bankkal is, amely az adósságállomány kezelésében segíti a céget. Az Ukrzaliznyica több mint 700 millió dollár értékű kötvénnyel rendelkezik, amelynek lejárata jövőre esedékes, ezért a pénzügyi helyzet átlátható és hatékony kezelése kiemelt fontosságú.

Az ukrán vasút helyzete jól tükrözi a háborús körülmények által generált pénzügyi nehézségeket, miközben a cég igyekszik megőrizni működőképességét és stabilitását a nemzetközi piacokon.