Deviza
EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF337.15 -1.21% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.7 -0.29% PLN/HUF92.73 -0.45% RON/HUF78.2 -0.28% CZK/HUF16.11 -0.11% EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF337.15 -1.21% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.7 -0.29% PLN/HUF92.73 -0.45% RON/HUF78.2 -0.28% CZK/HUF16.11 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74% BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
stratégiai együttműködés
logisztika
Waberer's Nyrt.
MVM

Nagy hírt közölt az MVM: azt ígérik, ezzel jól járnak az ügyfelek – óriási magyar céggel kötött megállapodást

A partnerség az energiaellátás biztonságát és a költséghatékonyságot egyszerre erősítheti. Az MVM Csoport és a Waberer’s új keretmegállapodása a teljes logisztikai folyamat átalakítását célozza meg.
VG/MTI
2025.08.22., 21:00

Három évre szóló stratégiai együttműködést kötött a Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport. A partnerség célja egy egységes, hatékony logisztikai rendszer kiépítése, amely az energetikai szektor ellátásbiztonságát erősíti.

Wiehl,,Germany,-,October,13,,2018:,Waberer’s,Truck,On,Motorway.
Az MVM Csoport és a Waberer’s új keretmegállapodása a teljes logisztikai folyamat átalakítását célozza meg / Fotó: Shutterstock

Összefog a Waberer's és az MVM

A csoport pénteki közleménye szerint a logisztikai vállalat megnyerte az MVM 2024 decemberében kiírt tenderét, majd 2025. július 3-án aláírták a három évre szóló keretmegállapodást. A projekt három ütemben valósul meg: először a tagvállalatok működésének feltérképezésével, majd az ellátási lánc optimalizálásával, végül a teljes logisztikai folyamat egységesítésével.

A szolgáltatás kiterjed az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, napelemek, szerszámok és különböző karbantartási anyagok szállítására és raktározására is. A Waberer’s ezzel az energetikai szektor egyik legfontosabb partnereként biztosítja az MVM működési hatékonyságának növelését.

A cég középtávú stratégiája szerint 2031-re árbevétele elérheti az 1,7 milliárd eurót, üzemi eredménye pedig meghaladhatja a 100 millió eurós szintet. 

A Waberer’s már most is a térség legnagyobb logisztikai kapacitásával rendelkezik: 2800 teherautót, 18 mozdonyt, több mint 1000 vasúti kocsit és 250 ezer négyzetmétert meghaladó raktárterületet üzemeltet.

A vállalat 2024-ben 6,5 százalékkal 757,5 millió euróra növelte konszolidált árbevételét, EBIT-je pedig 5 százalékkal 45 millió euróra emelkedett. A szerződéses logisztikai szegmens különösen erős évet zárt: 20 százalékos növekedéssel közel 252 millió eurós árbevételt ért el, míg EBIT-je 25 százalékkal 19,2 millió euróra nőtt.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Waberer’s részvényeivel az elmúlt évben 3550 és 5420 forint között kereskedtek, a friss megállapodás pedig újabb stabilitást adhat a társaság növekedési pályájának.

Gigaberuházás: raktárközpontot épít a Waberer’s Debrecenben

Közel 22 ezer négyzetméteres logisztikai központot épít Debrecenben a Waberer’s. A multifunkcionális logisztikai létesítmény kivitelezése tavaly novemberben indult, az év végén megkezdi operatív működését. A központ segítségével a szállítmányozási cég fókuszába kerül Kelet-Magyarország, és a környező régióban is erősíti jelenlétét.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
415 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
házhoz szállítás

Kína bejelentette a végső csapást az európai autóiparra: mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit az EU-ban

Ezzel egy időben bejelentették, hogy az amerikai piacot elhagyják a magas vámok és a lecsökkent kereslet miatt.
2 perc
logisztika

Nagy hírt közölt az MVM: azt ígérik, ezzel jól járnak az ügyfelek – óriási magyar céggel kötött megállapodást

A partnerség az energiaellátás biztonságát és a költséghatékonyságot egyszerre erősítheti.
2 perc
Washington D.C.

Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Az elnök győzelmet hirdetett, és most már a Fehér Házba tervez új, hatalmas báltermet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu