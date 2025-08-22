Nagy hírt közölt az MVM: azt ígérik, ezzel jól járnak az ügyfelek – óriási magyar céggel kötött megállapodást

Három évre szóló stratégiai együttműködést kötött a Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport. A partnerség célja egy egységes, hatékony logisztikai rendszer kiépítése, amely az energetikai szektor ellátásbiztonságát erősíti.
A csoport pénteki közleménye szerint a logisztikai vállalat megnyerte az MVM 2024 decemberében kiírt tenderét, majd 2025. július 3-án aláírták a három évre szóló keretmegállapodást. A projekt három ütemben valósul meg: először a tagvállalatok működésének feltérképezésével, majd az ellátási lánc optimalizálásával, végül a teljes logisztikai folyamat egységesítésével.
A szolgáltatás kiterjed az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, napelemek, szerszámok és különböző karbantartási anyagok szállítására és raktározására is. A Waberer’s ezzel az energetikai szektor egyik legfontosabb partnereként biztosítja az MVM működési hatékonyságának növelését.
A cég középtávú stratégiája szerint 2031-re árbevétele elérheti az 1,7 milliárd eurót, üzemi eredménye pedig meghaladhatja a 100 millió eurós szintet.
A Waberer’s már most is a térség legnagyobb logisztikai kapacitásával rendelkezik: 2800 teherautót, 18 mozdonyt, több mint 1000 vasúti kocsit és 250 ezer négyzetmétert meghaladó raktárterületet üzemeltet.
A vállalat 2024-ben 6,5 százalékkal 757,5 millió euróra növelte konszolidált árbevételét, EBIT-je pedig 5 százalékkal 45 millió euróra emelkedett. A szerződéses logisztikai szegmens különösen erős évet zárt: 20 százalékos növekedéssel közel 252 millió eurós árbevételt ért el, míg EBIT-je 25 százalékkal 19,2 millió euróra nőtt.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Waberer’s részvényeivel az elmúlt évben 3550 és 5420 forint között kereskedtek, a friss megállapodás pedig újabb stabilitást adhat a társaság növekedési pályájának.
Gigaberuházás: raktárközpontot épít a Waberer’s Debrecenben
Közel 22 ezer négyzetméteres logisztikai központot épít Debrecenben a Waberer’s. A multifunkcionális logisztikai létesítmény kivitelezése tavaly novemberben indult, az év végén megkezdi operatív működését. A központ segítségével a szállítmányozási cég fókuszába kerül Kelet-Magyarország, és a környező régióban is erősíti jelenlétét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.