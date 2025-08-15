Wizz Air-bejelentés: új járatok indulnak a magyarok körében is népszerű városokba – a fapados bázist nyit a szomszédban

Novembertől a Wizz Air a pozsonyi repülőtéren nyit újabb bázist, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé – írta meg az Origo.

A Wizz Air új bázist létesít a pozsonyi repülőtéren / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg november 14-től december 16-ig fokozatosan:

Barcelona

Várna

Malaga

Alicante

Athén

Oslo

Bázel

Nápoly

Nis

Plovdiv

Lamezia Terme

Palermo

Ezeket az utakat 2 darab A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani – írja a Budflyer.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air bázisnak köszönhetően 1 millió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt.

