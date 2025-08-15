Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF339.1 -0.07% GBP/HUF459.35 +0.05% CHF/HUF420.34 +0.04% PLN/HUF92.81 +0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.14 0% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF339.1 -0.07% GBP/HUF459.35 +0.05% CHF/HUF420.34 +0.04% PLN/HUF92.81 +0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.14 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
diszkont légitársaság
légitársaság
Pozsony
Wizz Air
útvonal

Wizz Air-bejelentés: új járatok indulnak a magyarok körében is népszerű városokba – a fapados bázist nyit a szomszédban

A magyarországi székhelyű diszkont légitársaság új bázist nyit a pozsonyi repülőtéren, ahonnan 12 népszerű európai városba indít járatokat. A légitársaságnak ez a lépése a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is befolyásolhatja.
Világgazdaság
2025.08.15, 05:48
Frissítve: 2025.08.15, 05:49

Novembertől a Wizz Air a pozsonyi repülőtéren nyit újabb bázist, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé – írta meg az Origo.

Wizz Air
A Wizz Air új bázist létesít a pozsonyi repülőtéren  / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg november 14-től december 16-ig fokozatosan: 

  • Barcelona 
  • Várna
  • Malaga
  • Alicante 
  • Athén
  • Oslo
  • Bázel
  • Nápoly 
  • Nis 
  • Plovdiv
  • Lamezia Terme 
  • Palermo 

Ezeket az utakat 2 darab A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani – írja a Budflyer.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air bázisnak köszönhetően 1 millió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt. 

A Wizz Air a közelmúltban Budapestről is új járatokat indított – erről itt olvashat bővebben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu