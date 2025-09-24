Kitört a balhé a Mol és a horvátok között: a Janaf keményen visszaszólt Hernádi Zsoltéknak – hiába állítják, így semmi nem lesz az orosz olaj kiváltásából

Éles konfliktus alakult ki a horvát és a magyar olajválalat között. A Mol szerint műszaki problémák miatt nem tudták hosszú távon stabilan tesztelni az Adria-kőolajvezetéket, a horvát Janaf azonban most visszautasította a vádakat. A két vállalat csúnyán egymásnak esett, miközben a vezeték szerepe a közép-európai ellátásban továbbra is kritikus.
Ahogy lapunk korábban is megírta, a Mol szerint a horvát Janaf több alkalommal is meghiúsította a kapacitásteszteket az Adria kőolajvezetéken, mivel a rendszer egy-két óránál hosszabb ideig nem tudott maximális teljesítménnyel működni. A tesztek célja az volt, hogy kiderüljön, a vezeték képes-e hosszú távon Magyarország és Szlovákia ellátását biztosítani az Adriai-tengerről.
Az eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő kőolajat felhozni az Adriai-tengerről. A teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak.
Csakhogy a horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy
a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást.
Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését. Sőt, a tesztelés megkezdését követően alig 30 perc után a horvát partner áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást és a rendszer több mint egy órán keresztül állt.
Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállításnál nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon és a horvát fél kérte a Mol-t a vezetéki nyomás csökkentésére, amely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.
A Mol jelezte: nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 000 tonna kőolaj szállítására.
Ahhoz, hogy a déli ellátási útvonal teljesértékű legyen, a horvát szakaszon is el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy - a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is - biztonságban legyen a régió.
A Mol kitart az álláspontja mellett:
két olyan, kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljesértékű vezetékre van szükség,
amely megbízhatóan képes a régió ellátásához szükséges mennyiség leszállítására.
A horvát vállalat azonban határozottan visszautasította a Mol állítását. Közleményük szerint a csökkent áramlás kizárólag a Mol-csoport kérésére történt, és semmilyen műszaki akadály nem volt a maximális kapacitás elérésében a magyar határon.
A Janaf hangsúlyozta, hogy a horvát fél szervezetileg és műszakilag teljes mértékben felkészült arra, hogy fedezze a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes éves kőolajigényét.
A számos közös teszt alapján garanciát adtunk a Molnak, Horvátországnak és az Európai Uniónak, hogy képesek vagyunk elegendő kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia számára
– áll a közleményben.
A horvát cég rámutatott, hogy a Mol-csoporttal több mint egy évtizede fennálló szerződéses kapcsolat biztosítja a nyersolaj szállítását és tárolását. A Janaf szerint eddig elegendő bizonyítékot és garanciát szolgáltattak arra, hogy képesek biztosítani a szükséges kőolajmennyiséget a Mol számára.
A közleményben a Janaf kiemelte: a Mol biztonsági és egyéb okokból több ellátási útvonalat kíván fenntartani, de a horvát fél szerint a manipuláció és az akadályozás nem része a partnerségi kapcsolatnak.
Ezért a szeptemberi harmadik tesztet hiteltelennek tartjuk, mivel a Mol nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit
– fogalmaztak. A vállalat továbbra is biztos abban, hogy képes teljesíteni a régió éves kőolajigényét, és folytatja a Mollel való együttműködést a stabil és megbízható szállítás érdekében. "A Janaf megérti, hogy partnereinek biztonsági és egyéb okok miatt mindig szükségük van több ellátási útvonalra, de szilárdan hiszünk abban, hogy a manipuláció és az akadályozás nem része a partnerségi kapcsolatnak" – zárták közleményüket.
Az ügy ezzel jó eséllyel nem ért véget, a folytatásról beszámolunk.
