Hivatalos bejelentés: napokon belül leállítják Magyarország egyik legnagyobb akkumulátorgyárát – itt az indoklás, ez vár a dolgozókra

Karbantartási munkálatok kezdődnek októbertől az SK On iváncsai üzemében – tudta meg az Index.hu.

Októbertől leáll az egyik magyarországi akkumulátorgyár / Fotó: SK on Hungary / Facebook

„A legutóbbi iváncsai gyártási projekt sikeres befejezését követően az SK On Hungary úgy döntött, hogy meghosszabbítja az üzemben évente tervezett karbantartást, amely októbertől november közepéig tart” – közölte Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.

Hozzátette, hogy minden év vége felé rendszeres karbantartást és folyamatfejlesztéseket végeznek minden telephelyen. Idén az iváncsai és a komáromi üzem is a vártnál magasabb berendezéskihasználtságot ért el.

Azt is mondta, hogy a váratlan leállások vagy a túlzott üzemeltetés elkerülése érdekében úgy döntöttek, hogy

meghosszabbítják a tervezett karbantartási és optimalizálási munkák időtartamát Iváncsán.

Hozzátette: „Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ügyfeleink ellátásának zavarait, proaktív módon biztosítottuk a megfelelő készleteket erre az időszakra. Ezek a megelőző intézkedések a megbízható működés, a termékminőség és az ügyfeleinkkel szemben vállalt hosszú távú kötelezettségvállalásaink fenntartását szolgálják.”

Állításuk szerint a tervezett karbantartási időszak lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy részt vegyenek olyan képzéseken, amelyeket a zsúfolt gyártási ütemterv miatt eddig nehéz volt megszervezni.

„Ez segít az SK On csapatának abban, hogy jobban felkészüljön a következő időszak technológiai változásaira” – mondta.

A vállalat saját alkalmazásában álló magyar munkavállalóinak száma változatlan marad ebben az időszakban. A két hónapos karbantartási periódus után a termelés fokozatosan újraindul.

A Világgazdaság arról is írt, hogy a saját európai akkumulátorgyártás beindítása is a BYD tervei között szerepel, de a vállalatnál egyelőre a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak. A BYD egyik illetékese szerint annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. Hacsak nem történik áttörés és békekötés a vámháborúban.