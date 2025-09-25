Hivatalos bejelentés: napokon belül leállítják Magyarország egyik legnagyobb akkumulátorgyárát – itt az indoklás, ez vár a dolgozókra

Karbantartási munkálatok kezdődnek októbertől az SK On iváncsai üzemében – tudta meg az Index.hu.
„A legutóbbi iváncsai gyártási projekt sikeres befejezését követően az SK On Hungary úgy döntött, hogy meghosszabbítja az üzemben évente tervezett karbantartást, amely októbertől november közepéig tart” – közölte Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.
Hozzátette, hogy minden év vége felé rendszeres karbantartást és folyamatfejlesztéseket végeznek minden telephelyen. Idén az iváncsai és a komáromi üzem is a vártnál magasabb berendezéskihasználtságot ért el.
Azt is mondta, hogy a váratlan leállások vagy a túlzott üzemeltetés elkerülése érdekében úgy döntöttek, hogy
meghosszabbítják a tervezett karbantartási és optimalizálási munkák időtartamát Iváncsán.
Hozzátette: „Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ügyfeleink ellátásának zavarait, proaktív módon biztosítottuk a megfelelő készleteket erre az időszakra. Ezek a megelőző intézkedések a megbízható működés, a termékminőség és az ügyfeleinkkel szemben vállalt hosszú távú kötelezettségvállalásaink fenntartását szolgálják.”
Állításuk szerint a tervezett karbantartási időszak lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy részt vegyenek olyan képzéseken, amelyeket a zsúfolt gyártási ütemterv miatt eddig nehéz volt megszervezni.
„Ez segít az SK On csapatának abban, hogy jobban felkészüljön a következő időszak technológiai változásaira” – mondta.
A vállalat saját alkalmazásában álló magyar munkavállalóinak száma változatlan marad ebben az időszakban. A két hónapos karbantartási periódus után a termelés fokozatosan újraindul.
A Világgazdaság arról is írt, hogy a saját európai akkumulátorgyártás beindítása is a BYD tervei között szerepel, de a vállalatnál egyelőre a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak. A BYD egyik illetékese szerint annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. Hacsak nem történik áttörés és békekötés a vámháborúban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.