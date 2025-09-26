Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül

Miután a Bosch óriási létszámleépítéseket jelentett be, a Világgazdaság megkereste a cég magyarországi leányvállalatát, hogy vajon hasonló lépések várhatók-e itthon is, vagy épp ellenkezőleg: a cég követi a többi, hazánkban működő autóipari óriást, és további beruházásokkal vetné meg a lábát Közép-Európában.

Fotó: Bosch Magyarország

A vállalat a Világgazdaság kérdéseire válaszolva leszögezte:

A Bosch csoport célja Magyarországon is az, hogy megvédje a munkahelyek biztonságát, de a lehetőségeket a piaci kereslet és a környező gazdasági környezet határozza meg.

Azt is jelezték, hogy a Bosch folytatja a megkezdett portfólió- és szerkezeti átalakításokat, és folyamatosan vizsgálják, hogy a cégcsoport üzletágai összehangoltan működjenek világszerte.

Ahogyan arról korábban is írtunk, a vállalat 2030 végéig további 13 ezer munkahely megszüntetését tervezi, főként a mobilitási üzletág németországi telephelyein. Magyarországon ezzel szemben elsősorban a stabilitásra törekszenek, és a hazai munkaerő megtartása kiemelt cél, ám a bővítés a piaci feltételekhez kötött.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a legrosszabb forgatókönyv is benne van a pakliban, de alapvetően a Bosch célkitűzése, hogy itthon elkerülje a leépítéseket. Azt már egyértelművé tették, hogy a hazai cégcsoport nem tervez növekedést a közeljövőben. Tehát arra nem érdemes számítani, hogy az esetlegesen Németországban megkurtított tevékenységek Magyarországra települhetnek, mint ahogy egyébként arra már volt példa.

A német autóipari problémákkal azonban a Bosch sajnos nincsen egyedül: a szektor kulcsszereplője, a Volkswagen a héten gyakorlatilag összeomlott a visszaeső eladások miatt, több gyárában is leállt a termelés, és történelmi leépítéseket tervezhetnek, csak azért, hogy ne menjenek csődbe.

A Bosch megveti a lábát, de itthon így is fekete báránnyá válhat

Miközben Németországban a gyártók küzdenek a túlélésért, addig Magyarországot némi túlzással szinte elmossa a beruházási hullám, amely leglátványosabban az autóiparban tapasztalható. Ennek ékköve a pénteken átadott debreceni BMW-gyár, amely már önmagában a globális élvonalba katapultálná a hazai járműgyártást, ám ez csak egy az óriásprojektek közül:

Ezek a beruházások azt támasztják alá – és ez a Boschnak is üzenet lehet –, hogy megéri Magyarországot választani, a hazai autógyártás kiemelkedő lendülettel növekszik Európa tradicionális iparközpontjaihoz képest. Jelenleg a Bosch inkább óvatos, de talán az is megállapítható, hogy a magyarországi dolgozóknak egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy őket is eléri a német autóipari összeomlással járó leépítési hullám.