Azonnal bezárták a Burger Kinget Magyarország kilencedik legnagyobb városában: hárman is kórházba kerültek

Péntek este gázszivárgás miatt vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található Burger King étteremhez. A hatóságok gyors reagálása megakadályozta, hogy az eset súlyosabb következményekkel járjon – írja a Feol.

Három fiatalt kórházba szállítottak a székesfehérvári Burger King gázszivárgása után / Fotó: FEOL

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínről három fiatalt szállítottak kórházba enyhe mérgezés tüneteivel. Az OMSZ tájékoztatása alapján állapotuk nem volt életveszélyes, de orvosi ellátásra szorultak. Az előzetes információk szerint

az étterem egyik sütője hibásodott meg,

ez vezetett a gázszivárgáshoz. Az eset váratlanul következett be, előre nem lehetett számítani rá. A hatóságok a helyszínen azonnal megkezdték a biztonsági intézkedéseket, és a vendégeket kivezették az étteremből.

A gázszivárgás pontos körülményeit a tűzoltóság és a rendőrség vizsgálja. A gyorsétterem ideiglenesen bezárt, a működés folytatásáról csak a biztonsági ellenőrzések után dönthetnek.