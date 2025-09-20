Azonnal bezárták a Burger Kinget Magyarország kilencedik legnagyobb városában: hárman is kórházba kerültek

Péntek este gázszivárgás miatt vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található Burger King étteremhez. A hatóságok gyors reagálása megakadályozta, hogy az eset súlyosabb következményekkel járjon – írja a Feol.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínről három fiatalt szállítottak kórházba enyhe mérgezés tüneteivel. Az OMSZ tájékoztatása alapján állapotuk nem volt életveszélyes, de orvosi ellátásra szorultak. Az előzetes információk szerint
az étterem egyik sütője hibásodott meg,
ez vezetett a gázszivárgáshoz. Az eset váratlanul következett be, előre nem lehetett számítani rá. A hatóságok a helyszínen azonnal megkezdték a biztonsági intézkedéseket, és a vendégeket kivezették az étteremből.
A gázszivárgás pontos körülményeit a tűzoltóság és a rendőrség vizsgálja. A gyorsétterem ideiglenesen bezárt, a működés folytatásáról csak a biztonsági ellenőrzések után dönthetnek.
Újra megpróbálná Magyarországon is megcsinálni szerencséjét a Wendy's
1999-ben a McDonald’s és a Burger King mögött nem pusztán az Egyesült Államok, hanem az egész világ harmadik legnagyobb gyorsétterem-hálózata volt a Wendy’s – a vállalat jelenleg franchise-partnereket keres ahhoz, hogy újra a magyarországi piacra léphessen. Bár működő éttermeinek száma alapján a vállalat nem fért fel a legnagyobb gyorsétteremláncok top 10-es listájára 2024-ben, de nem sokkal maradt le, miközben a bevétele 14,5 milliárd dollárt ért el.
