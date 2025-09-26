Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

Pénteken hivatalosan is átadták a debreceni BMW-gyárat, amellyel új fejezet kezdődött a hazai autóiparban. Az új üzem a legmodernebb fenntartható technológiákkal épült, és azonnal sorozatgyártást kezdett a cég legújabb modelljével, a Neue Klasse iX3-mal.

A debreceni BMW-gyár nemcsak a technológiai fejlesztések élvonalába helyezi Magyarországot, hanem a fenntartható energiagazdálkodás és a digitális gyártás szimbóluma is lett / Fotó: Mediaworks

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy Debrecen tökéletes helyszínnek bizonyult: a város és a beszállítói hálózat elkötelezett, a helyi infrastruktúrának pedig nincs párja a világon.

Ez nemcsak egy gyár, hanem a haladás sarokköve

– mondta, hangsúlyozva, hogy a gyár több mint kétezer embernek biztosít megélhetést, további ezer pedig közvetetten kapcsolódik hozzá.

A debreceni üzem történelmi jelentőségét Papp László polgármester is hangsúlyozta. „A világ legmodernebb, legfenntarthatóbb és leginkább jövőbe mutató gyárát adtuk át, amely új korszakot nyit Debrecen és Kelet-Magyarország életében” – mondta. Hozzátette, hogy a beruházás mögött Magyarország kormánya, a BMW és a város szoros együttműködése áll, amely bizonyítja: a legnagyobb akadályok is leküzdhetők.