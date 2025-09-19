Musk hegyek közt is adni fog térerőt, és hogy biztos legyen, erre rá is tett 17 milliárd dollárt

Elon Musk 17 milliárd dollárt költött légihullám-licencekre, hogy a világ bármely pontján működjön a mobilkapcsolat. A SpaceX és a Starlink ezzel nemcsak a hegyi túrázók problémáját oldaná meg, hanem átrajzolná az amerikai mobilszolgáltatói piac jövőjét is.
Aki valaha eltévedt a hegyek között, vagy kirándulás közben maradt hálózat nélkül, pontosan tudja, milyen kellemetlen a térerő hiánya. Elon Musk most 17 milliárd dolláros licencvásárlással próbálja megoldani ezt a problémát: a SpaceX megállapodott az EchoStarral, és megszerezte az AWS-4 frekvenciákat.
A cél: a Starlink műholdrendszer segítségével közvetlen mobilkapcsolat biztosítása a világ minden táján, antenna és külön eszköz nélkül.
Az üzlettel Musk lett az első, aki egyszerre birtokolja a műholdakat, a kilövési infrastruktúrát és most már a földi összeköttetéshez szükséges spektrumot is. Ez alapjaiban változtatja meg a műholdas kommunikáció eddigi szerepét: az eddig inkább vészhelyzeti szolgáltatásból tömegpiaci ajánlat válhat.
A Starlink már ma is a legnagyobb hálózattal rendelkezik, közel nyolcezer műholddal. Az új licencek lehetővé teszik, hogy a 600 darab alacsony pályás műholdból álló közvetlen mobilkapcsolati flottát is bővítsék, és hanghívástól a nagyfelbontású videóig minden funkciót biztosítsanak.
A T-Mobile-lal kötött 2022-es megállapodás révén Musk hálózata már idén nyáron megjelent az amerikai ügyfelek egy részénél: tízdolláros havi kiegészítő díjért elérhető a Starlink-szolgáltatás. Ez új dimenziót adott a versenynek az amerikai nagy hármas (T-Mobile, AT&T, Verizon) között, hiszen a lefedettség kiterjesztése kulcsfontosságú az előfizetők megtartásában.
A Bloomberg elemzői szerint a piacot alapjaiban mozdítja el, hogy a szolgáltatás iránt sokkal nagyobb a kereslet, mint amit korábban gondoltak. A jelek szerint a T-Mobile előnybe került, de Musk már nyíltan tárgyalna a többi nagy szolgáltatóval is. A most megszerzett sávszélesség lehetővé teszi, hogy a Starlink akár önállóan is működjön, ne csak kiegészítőként.
A következő két év kritikus lesz:
Ha ez sikerül, a felhasználók bárhol, bármikor zavartalan mobilélményt kaphatnak, akár hegymászás közben is.
Musk ugyan azt állítja, nem akarja kiejteni a hagyományos szolgáltatókat a piacról, de nem zárta ki, hogy egyszer megvenne egy nagy amerikai mobilszolgáltatót. Ez pedig egyértelmű jelzés: a műholdas mobilkommunikáció többé nem kiegészítő funkció, hanem a jövő egyik legnagyobb tétje lett.
