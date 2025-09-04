Deviza
Ford
elektromos autóipar
gyártási technológia
autógyártás
Kína

Kína ledöbben: forradalmi technológiát fedezett fel a nagy amerikai autógyártó, ez mindent felforgat - rekordolcsóak lesznek az elektromos modellek

Egy radikális gyártási módszerrel rövidítenék a gyártási időt és csökkentenék a költségeket. A Ford szerint közeleg az olcsó elektromos autók korszaka.
VG
2025.09.04., 22:00

A Ford új gyártási megoldással ígéri elérhetőbbé tenni az elektromos autókat. A vállalat szerint a radikális technológia nemcsak gyorsabb, hanem olcsóbb előállítást is lehetővé tesz, elsőként egy elektromos pickupban debütálva – írta az Autószektor.

Ford plant Cologne
A Ford szerint közeleg az olcsó elektromos autók korszaka, amelyet új, forradalmi gyártási technológiájuk fog megalaponzi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Ford vezére, Jim Farley nem kisebb kijelentést tett, mint hogy 

az új Universal EV Production System az autógyártás következő nagy ugrása lehet. 

A rendszer lényege, hogy a hagyományosan lineáris futószalagot három részre bontják:

  • külön készül az autó eleje;
  • a középrész – ahol az akkumulátort is beépítik –;
  • és a hátsó traktus.

Ezután a három szakasz összeér, és így sokkal gyorsabb, hatékonyabb az összeszerelés.

A Ford szerint közeleg a szuperolcsó elektromos autók korszaka

A vállalat szerint ezzel a gyártási idő akár tizenöt százalékkal is rövidülhet, miközben húsz százalékkal kevesebb alkatrészre lesz szükség. A kompakt rendszer kisebb üzemekben is működhet, és több ezer új munkahelyet teremthet.

Az első fecske egy új elektromos pickup lesz, amelynek sorozatgyártása két éven belül kezdődhet Kentuckyban. Az autó ára körülbelül harmincezer dollár, vagyis nagyjából tízmillió forint lehet, ami a mai piacon kifejezetten kedvező belépőszintnek számít.

A tét óriási: az elektromos autók jelenleg még mindig drágábbak, mint a hagyományos meghajtású modellek. A Ford most azt ígéri, hogy közelebb hozza az áttörést, amellyel az e-autó valóban tömegtermék lehet. Farley szerint ez a fejlesztés történelmi jelentőségű lehet, hasonlóan ahhoz, ahogy a T-modell több mint száz éve átírta az autózás történetét.

Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az alapmodell ára 68 800 jüantól, vagyis mintegy 3,5 millió forintról indul, a csúcsverzió pedig félszilárdtest-akkumulátorral érkezik még idén. A SAIC csoporthoz tartozó MG bemutatta az új MG4 kínai elektromos autó legújabb modelljét a 2025-ös Csengtui Autókiállításon.

 

