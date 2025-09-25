Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
null
Visszatért a svéd divatóriás: még az elemzőket is meglepte a megugrott nyereség – most a Zara és a Shein lenyomását tűzte ki célul

A részvények szárnyaltak, de a vezérigazgató óvatosságra int az Egyesült Államokban bevezetett vámok miatt. A H&M a vártnál sokkal jobb harmadik negyedéves eredményt tett közzé, miután a cég új márkaépítő stratégiája elkezdett működni.
VG
2025.09.25., 14:27

A svéd H&M látványos fordulatot mutatott a nyári hónapokban: a világ második legnagyobb ruházati kiskereskedője a működési profitját 40 százalékkal növelte a harmadik negyedévben, 4,91 milliárd svéd koronára, messze túlszárnyalva az elemzői várakozásokat. A bejelentés után a részvények tizenegy hónapos csúcsra ugrottak, 10 százalékos emelkedéssel.

H&M
A H&M a vártnál sokkal jobb harmadik negyedéves eredményt tett közzé, miután a cég új márkaépítő stratégiája elkezdett működni / Fotó: AFP

A lendület mögött az új vezérigazgató, Daniel Erver stratégiája áll, aki 2024 januárja óta próbálja frissebb, trendibb irányba terelni a márkát

Ennek részeként popsztárokat, például Charli XCX-et és Tylát vont be a reklámkampányokba, és visszahozta a H&M saját divatbemutatóját is Londonban, amelyre 2018 óta nem volt példa.

Erver szerint a vásárlók egyre inkább szezonban, teljes áron vásárolnak, nem pedig leárazásokban. Az elemzők is pozitívan értékelték, hogy a készletszint 9 százalékkal csökkent, ami stabilabb pénzügyi helyzetet jelent.

Azonban a sikersztori mellett ott a bizonytalanság: az Egyesült Államok, amely a H&M második legnagyobb piaca, egyre több vámot vet ki a divatcikkekre. A vezérigazgató a Reutersnek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a költségnövekedés és a gyengébb fogyasztói hangulat az év hátralévő részében visszafoghatja az eredményeket.

Rugalmasabb stratégiára váltott a H&M

A cég ezért óvatos árpolitikát követ: csak ott emel árat, ahol a vásárlók hajlandók kifizetni a többletet, míg az alapdarabok és a gyerekruhák árát változatlanul tartja. Az amerikai fogyasztók árérzékenysége miatt ez döntő lehet a negyedik negyedévben.

A H&M forgalma 57 milliárd koronára csökkent, de így is meghaladta az elemzői becsléseket. Szeptemberben stagnáló eladásokat vár a cég, mivel a tavalyi bázis kiugróan magas volt. 

A negyedik negyedévre visszafogott optimizmus jellemzi a menedzsmentet, a fekete péntek környéki leárazások pedig ismét próbára teszik majd a nyereségességet.

A divat-kiskereskedelem egyik legnagyobb kérdése most az, hogy az új, sztárokkal megtámogatott márkaépítési offenzíva képes lesz-e hosszabb távon is versenyképes alternatívát nyújtani a Zara és a Shein dominanciájával szemben – vagy az amerikai vámok és a fogyasztói bizonytalanság visszafogják a lendületet.

Kivezethetik a tőzsdéről a Magyarországon is kedvelt divatláncot

A svéd vállalat tulajdonát szép csendben visszaszerzi az alapító család. A H&M az elmúlt években nem találja a helyét a ruhapiacon, de az alapító család hisz a cégben.

 

