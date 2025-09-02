Kibertámadás érte az egyik legnagobb autógyárat – az ügyfelek adatai is veszélybe kerülhettek

A Jaguar Land Rover kiskereskedelmi és termelési tevékenységei „súlyosan megszakadtak” egy kiberbiztonsági incidens miatt – közölte a brit luxusautó-gyártó kedden. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy ellenőrzött módon újraindítsák működését.
A cég, amelynek tulajdonosa az indiai Tata Motors közölte:
egyelőre nem talált bizonyítékot arra, hogy bármilyen ügyféladatot elloptak volna, miután a támadást követően leállították a rendszereiket. További részleteket nem közölt a vállalat.
A fennakadás tovább súlyosbítja a cég nehézségeit, miután egy júliusi jelentés szerint elhalasztotta az elektromos Range Rover és Jaguar modelljeinek bevezetését.
Az autógyártó a legújabb olyan brit vállalat, amelyet az elmúlt hónapokban kiberbiztonsági incidens ért. A Reuters megjegyzi, hogy
globálisan megnövekedett a kiber- és zsarolóvírus-támadások száma.
A múlt hónapban a brit M&S ruhacég egy kibertámadás és adatlopás utáni közel négy hónapos szünet után újra vezette vissza a kattintásos rendelésfelvételét. Az informatikai hálózat megbénulása nem csak a kieső rendelések miatt fáj a 64 ezer dolgozót foglalkoztató brit ruhacégnek, hanem a kézi könyveléshez, árukezeléshez történő visszatérés többletköltsége és erőforrásigénye miatt is. Hekkeret megpróbáltak betörni a brit Co-op Group kereskedelmi cég rendszerébe is.
Továbbá nemrég az amerikai Coinbase kriptotőzsdét is célzott támadás érte. Hekkerek ügyféladatokat loptak el, és 20 millió dollárt követeltek a nyilvánosságra hozatal elkerüléséért. A cég nem fizetett, hanem nyilvánosságra hozta az esetet, és ugyanekkora összeget ajánlott fel a tettesek kézre kerítéséért.
A vállalat közölte, hogy kártérítést fizet azoknak az ügyfeleknek, akiket a támadók megtévesztettek, és kriptovalutát csaltak ki tőlük – ennek összege becslések szerint 180 és 400 millió dollár között lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.