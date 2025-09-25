Újabb kínai óriáscég érkezett Magyarországra – már ki is nézték, hogy melyik városban akarnak terjeszkedni

„A kínai Ningbóból ékezett ma Kína top 10-ben lévő gazdasági szervezetének és vállalatának elnöke és igazgatói” – jelentette be Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerdán.

Újabb kínai óriáscég delegációja érkezett Magyarországra – már ki is nézték, hogy melyik városban akarnak terjeszkedni / Fotó: Moodboard / Northfoto

A város polgármestere egy videót tett közzé a megbeszélésről, amiből kiderül, hogy a látogatás egyik célja volt, hogy bemutatkozzanak a cég részéről, a másik pedig, hogy megnyissák irodájukat a megyeszékhelyen. A cég neve a videóban nem hangzik el, de annyi kiderült róluk, hogy exporttal és importtal, ipari befektetésekkel és ingatlanfejlesztésekkel foglalkoznak.

A városban már korábban érkezett egy kínai beruházó: a J-Star Motion kaposvári üzeme a harmadik gyáregységük Európában.

A kínai cég lineáris motorokat gyárt majd Kaposváron, amelyeket a tervek szerint a tengerentúlra exportálnak. Az európai terjeszkedéssel fontos céljuk volt, hogy ne Kínából kelljen szállítaniuk, hanem egyenesen az öreg kontinensről érjék el partnereiket.

A kaposvári telephelyet több mint 60 millió euróból, vagyis 22,8 milliárd forintból építik fel, de 80 millió eurós árbevételre számítanak. A Jiecang Linear Motion Technology intelligens mozgásmegoldásokat gyárt irodákba, orvosi felhasználásra és okosotthonokba. A vállalat világvezető a maga 450 millió eurós bevételével. Az anyacég Kínában, Jiecangban található.

A polgármester korábban a Kométa beruházásáról azt mondta, hogy a húsipari cég akkora befektetést hajt végre a városban, mint amikor a húskombinátot átadták korábban.

Az egész beruházás 30 milliárd forintba kerül, amihez 10 milliárdot ad a magyar állam.

A Kométa ügyvezető-helyettese elmondta: tavaszra szerkezetkész lesz a logisztikai központ, a tervek szerint jövő év végére már működne, illetve szintén 2026-ban elkezdik építeni az üzemet, ahol a készítménygyártás lesz, a tervek szerint 2027-ben már átadják, a vágóhíd pedig 2030-ban üzemelne.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy